Sosyal Tesisler'in YKS başarısı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi'ne bağlı sosyal tesislerde eğitim alarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nda başarılı olan öğrencileri tebrik etti.

Sosyal tesislerinde ve gençlik merkezlerinde öğrencilere her kademede destek kursları veren Şahinbey Belediyesi, ücretsiz kitap dağıtımları, birebir ders anlatımları ve motivasyon seminerleri ile sınava hazırlanan öğrencilere tam donanımlı eğitim imkanı sunuyor. Eğitime destek kurslarından bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı hazırlık kurslarında eğitim alarak başarılı olan öğrencileri tebrik eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

"Vaktinizi boşa harcamayın"

Şahinbey Belediye Başkan Mehmet Tahmazoğlu, gençlere vakitlerini çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirterek, "Sadece ben odaklı değil biz odaklı çalışmalıyız. Topluma faydalı bireyler olmamız gerekiyor. Dolayısıyla tüm insanlara faydalı olacak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Mesela İslam Bilim Tarihi Müzemizde İslami Bilim adamlarının buluşlarını sergiliyoruz ve o bilim adamları dünyada olmayan bir çok şeyi gerçekleştirmişler. Biz neden gerçekleştirmeyelim. Bizim yeni şeyler üreten insanlardan hiçbir farkımız yok. Şu anda da savunma sanayisinde çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Bir çok teknolojiyi şu anda kendimiz yapıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Eğer biz 2023-2053-2071 hedeflerine ulaşacaksak bunlar sizin sayenizde olacak. Sizlerin kendinizi çok iyi yetiştirmesi bu hedeflere çok daha hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlayacak. Özellikle sizlere tavsiyem vaktinizi boşa harcamayın. Çünkü en kıymetli şey vaktimiz. Planlı çalışma içerisinde olun. Zaten planlı bir çalışma içerisinde olmazsanız başarılı olamazsınız. Özellikle eğitimde teknolojiyi çok iyi ve faydalı kullanın. Ben öğrencileirmizi aldığı başarıdan dolayı bir kez daha kutluyor başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

"Planlı çalışın"

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu Üyesi, Siyaset Bilimci Dr. Murat Yılmaz, öğrencilere başarılı olabilmeleri adına tavsiyelerde bulunarak, "Zamanınızı iyi yönetebilirseniz başarınızı arttırabilirsiniz. Sizler hayatınızda planlı çalıştığınız sürece başarılı olabilirsiniz. Eğitim kurumları sizlerin tamamen eksiklerinizi gideremez. Ancak sizler yapacağınız planlamalarla bu eksikleri doldurabilirsiniz. Bunun içinde zamanınızı iyi yönetebilirseniz o plan dahilinde başarılı olacağınıza inanıyorum. Ayrıca Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na da teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediyesi'nin imkanlarıyla yapılmış tamamen ücretsiz kurslardan örencilerimiz faydalanarak önemli başarılar elde ediyorlar. Ben öğrencilerimizi kutluyor başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyarete gelen öğrenciler de başarılı olmak için daha çok çalışacaklarını belirterek, "Öncelikle bizlere bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyoruz. Gençlik merkezlerinde ve sosyal tesislerde bizlere çok güzel imkanlar sundular. Tesislerdeki hocalarımızda bizlerle çok yakından ilgilendiler. Bu anlamda bizler için çok faydalı geçti. Başkanımıza bizleri bu imkanları sunduğu için tekrar teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA