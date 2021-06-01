Sosyal Tesisler Hizmete Açıldı
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Sosyal Tesisler Hizmete Açıldı

Sosyal Tesisler Hizmete Açıldı
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SOSYAL TESİSLER HİZMETE AÇILDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüsle Mücadele Kapsamında 31 Mayıs 2021 Pazartesi (dün) günü yaptığı açıklamanın ardından Türkiye genelinde lokanta, kafe, pastane gibi işletmeler yeniden hizmet vermeye başlayacak.

SOSYAL TESİSLER HİZMETE AÇILDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüsle Mücadele Kapsamında 31 Mayıs 2021 Pazartesi (dün) günü yaptığı açıklamanın ardından Türkiye genelinde lokanta, kafe, pastane gibi işletmeler yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Düzce Belediyesine ait sosyal tesisler de 1 Haziran Salı günü (bugün) itibariyle lezzetlerini yeniden Düzcelilerin hizmetine açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecinde lokanta, kafe vb. yerlerin açılacağını duyurmasının ardından Düzce Belediyesi, belediyeye ait tesisler de gerekli düzenleme çalışmalarını hızlı şekilde tamamlayarak, hizmete açtı.

Düzce BELTUR A. Ş'nin bünyesinde bulunan Erguvan Sosyal Tesisleri ve Kusursuz Kafe işletmeleri 1 Haziran Salı günü (bugün) itibariyle hizmete açıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyumlu şekilde tüm önlemlerin alındığı tesisler, sabah 08. 00 ile akşam 21: 00 saatleri arasından Düzcelilere hizmet vermeyi sürdürecek.

Kaynak: Habermetre

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