Sosyal temassız 'mavi tatil'e yoğun talep

ANTALYA'nın Demre ilçesinde bulanan Kekova koyları ile Demre- Kaş arasında kalan Akdeniz'in mavi koyları, koronavirüssüz tatilin adresi olmayı bekliyor. Kaş'ta, yat turizmiyle uğraşan seyahat acentesi sahibi Ergun Dündar, "Bir haftalık, 15 günlük, bir aylık tur isteyen var. Belirli gruplar halinde bu güzel koylarda, yat üstünde tatil yapmak istiyorlar. Şu anda yoğun bir talep var" dedi.

?Antalya'nın Demre ve Kaş ilçelerindeki koylar, eşsiz doğası ve hayran bırakan güzelliğiyle mavi yolculuk tutkunlarının her yaz en çok tercih ettiği lokasyonlar arasında yer alıyordu. Bu yıl mart ayında baş gösteren koronavirüs salgını nedeniyle yat turizmi de durdu. Türkiye'deki vaka sayılarının azalması ve normalleşme sürecinin başlamasıyla Demre ve Kaş bölgesindeki Kaleköy, Batık Kent, Gökkaya, Akvaryum, Tersane, Aperlai, Çoban, Ufakdere, Kocakarı, Yağlıca, Kalkan ve Fırnaz koyları ile Limanağzı ve Beş Adalar'da turizminin de hareketlenmesi bekleniyor.

'MÜŞTERİLERİMİZ ARAMAYA BAŞLADI'Kaş'ta yat turizmiyle uğraşan, her yıl dünyadaki birçok turizm fuarına katılarak Kaş ve Kekova'nın tanıtımını yapan, bir seyahat acentesinin sahibi Ergun Dündar, "Mavi yolculuğun ve mavi tutkunlarının adresi olan Kekova ve Demre- Kaş arasındaki ülkemizin ve dünyanın en güzel koyları, koronavirüs salgını nedeniyle tarihinin en büyük sessizliğini yaşıyor. Bu mevsimde her gün yüzlerce yat bu koyları dolduruyordu. Müşterilerimiz bizleri aramaya başladı. Bir haftalık, 15 günlük, bir aylık tur isteyen var. Belirli gruplar halinde bu güzel koylarda, yat üstünde tatil yapmak istiyorlar. Şu anda yoğun bir talep var. Geçen yıllarda olduğu gibi kitlesel olarak günübirlik turlara çıkmak istemiyorlar. Koronavirüs salgınından korunmak için izole bir tatilin denizde olacağını düşünüyor müşterilerimiz" dedi.'BU YIL YAT TURİZMİ REVAÇTA OLACAK'Günübirlik tur yapan teknecilerin küçük düzenlemelerle haftalık turalara çıkabileceklerine inandığını aktaran Ergun Dündar, "Geçen yıllarda azalan mavi yolculukta bir patlama yaşanacağına inanıyorum. Ben yatçı arkadaşların bu patlamaya hazır olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yurt dışında tatil yapan birçok vatandaşımızın, bu yıl tatil seçeneği olarak mavi yolculuğa çıkarak, yatta tatil yapacakları kesin. Bu yıl yat turizmi revaçta olacak. Sezon geç başlasa da bu yıl daha uzun bir deniz sezonu olacak. Çünkü sosyal temasın sıfır olduğu tatil seçeneği, yat üstünde mavi tatil olacak. Bunun da adresi Kekova'nın ve Kaş'ın ıssız ve muhteşem koylarıdır" diye konuştu.'KEKOVA KOYLARI ÇOK SESSİZ KALDI'Tekne ve yatlarını hijyen koşullarına uygun olarak yaza hazırladıklarını ve her türlü tedbiri alacaklarını anlatan Ergun Dündar, şöyle dedi: "Müşterilerimize izole bir tatil olanağı sunacağız. Geçen yıllara göre daha dikkatliyiz. Biz şu anda teknelerimizi denize indirdik. Müşterimiz hazır. Tek sorun belirsizliğin kalkması. Günübirlik turlar için de bir düzenleme yapılabilir. Müşteri sayısı azaltılarak, tekne kapasitesi yarıya indirilerek, sosyal mesafe kuralına uygun, maske takarak günübirlik turlar da başlatılabilir. Çünkü bu dünyadaki cennet olarak nitelenen Kekova koyları çok sessiz kaldı. Artık bu sessizlik sona ermeli. Koylar eski günlerine dönmeli. 1 Haziran'dan itibaren teknelerimiz 'Vira Bismillah' diyerek mavi Akdeniz'de süzülmeye başlamalı. Kaleköy, Batık Kent, Gökkaya Koyu, Akvaryum Koyu, Tersane Koyu, Aperlai Koyu, Kaş'ta Limanağzı, Beş Adalar, Çoban Koyu, Ufakdere Koyu, Kocakarı Koyu, Yağlıca Koyu, Kalkan Koyu, Fırnaz Koyu yatlarla dolarak, eski günlerine dönmeli."KORONAVİRÜSE KARŞI ÖNLEM ALINACAK

Koronavirüs salgını sonrası tekne ve yatlarda yolcu sayısında kısıtlamaların uygulanacağını aktaran ve teknelerde alınacak koronavirüs önlemleriyle ilgili de bilgi veren Ergun Dündar, "Teknelerimizde koronavirüs salgınına ilişkin almış olduğumuz bir takım önlemler mevcut. Tek kullanımlık malzemeler, teknelerin tur öncesi ve tur sonrasında itinayla dezenfekte edilmesi, teknelerin girişinde misafirlerin ateşlerinin ölçülmesi, teknelere gelecek misafirlere imzalatacağımız bazı formlar, bu formlarda onların herhangi bir hastalık geçirip geçirmedikleri, sosyal anlamda daha önceden hastalıklı bir ortamda bulunup bulunmadıkları, dereceleri, ateşleri gibi bazı kontrollerimiz söz konusu olacak" dedi.

