Sosyal sorumluluk söyleşilerinin ilki gerçekleşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sosyal sorumluluk söyleşilerinin ilki gerçekleşti

28.12.2020 12:56 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:59
Sosyal sorumluluk söyleşilerinin ilki gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun (MYO) düzenlediği ve belirli periyotlarla çevrimiçi canlı gerçekleşecek sosyal sorumluluk söyleşilerinin ilki gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun (MYO) düzenlediği ve belirli periyotlarla çevrimiçi canlı gerçekleşecek sosyal sorumluluk söyleşilerinin ilki gerçekleşti.

Moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Gülşah Şükran Kale'nin yaptığı online olarak iki ayrı oturum olarak gerçekleştirilen 'Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Yeşilay Danışmanlık Merkezi' başlıklı ilk söyleşinin konuğu, İzmir Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı (SHU) Gözde Alkan oldu. Bağımlılığı önleme ve mücadele konusunda yıllardır faaliyet gösteren Yeşilay'ın 2020 yılı itibariyle birçok ilde açtığı danışmanlık merkezleri ile önleme çalışmalarının yanı sıra başlattığı iyileştirme ve rehabilitasyon faaliyetlerini aktaran Sosyal Hizmet Uzmanı Gözde Alkan, Yeşilay'ın bağımlılıktan kurtulmak ve iyileşmek isteyen kişilere ve ailelerine boş zaman değerlendirme, sosyal beceri kazandırma, grup terapisi, iş bulma, meslek edindirme gibi birçok hizmet sunduğunu ifade etti.

Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının katılımıyla gerçekleşen söyleşi soru-cevap bölümüyle sona erdi. - AYDIN

Sosyal sorumluluk söyleşilerinin ilki gerçekleşti
Sosyal sorumluluk söyleşilerinin ilki gerçekleşti
Sosyal sorumluluk söyleşilerinin ilki gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cahit Özkan Engin Özkoç Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş
Magazin Berk Oktay Enis Arıkan Demet Akalın Seren Serengil
Spor Ryan Babel Ersun Yanal Fırat Aydınus Mbwana Samatta İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Elazığ Oyunlar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sosyal sorumluluk söyleşilerinin ilki gerçekleşti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 13:00:30. #1.14#
title