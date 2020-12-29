Sosyal sorumluluk projesi 'Şehrim Denizli' yayımlandı
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Sosyal sorumluluk projesi 'Şehrim Denizli' yayımlandı

29.12.2020 13:10 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:15
Sosyal sorumluluk projesi 'Şehrim Denizli' yayımlandı

Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından hibe alarak, Sosyal Sorumluluk Projelerinden biri olan "Şehrim Denizli Projesi" sosyal medyada yayımlandı.

Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından hibe alarak, Sosyal Sorumluluk Projelerinden biri olan "Şehrim Denizli Projesi" sosyal medyada yayımlandı. Türkiye'de birçok yönüyle ilk olan proje şimdiden büyük ilgi görmeye başladı.

Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından hibe alarak Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin eş finansmanıyla birlikte Denizli Valiliği'nin çatısı altında ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Sosyal Sorumluluk Projelerinden biri olan "Şehrim Denizli Projesi" 350 kişilik gönüllü bir kadro ile hazırlandı. Tüm öğrencilerin aynı anda faydalanabileceği ve Denizli'yi tanıtan fantastik 20 hikaye kitabı, animasyon niteliğinde 20 video filmden oluşmaktadır. Hikaye serisi adı "Bilge Horoz Serisi" olurken, Ayten Boz'un yazıp Nilgün Gökçe resimledi.

Şehrim Denizli Projesi Türkiye'de bir ilk

Proje Türkiye'nin birçok ilklerine girmeyi başardı. Türkiye'de, ilk işaret dili hikaye serisi, materyal serisi, radyo tiyatrosu niteliğinde sesli kitap hikaye serisi, kültürel tanıtımla özel eğitim materyalini birleştiren ilk video film olurken, kadrosunda; 2 danışman akademisyen, işaret dili tercümanı, aranjör, çizer, tasarımcı, çocuk rehberlik uzmanı, yapımcı, birçok gönüllü öğretmen ve öğrencinin yer almış olduğu proje oldu. - DENİZLİ

Sosyal sorumluluk projesi 'Şehrim Denizli' yayımlandı
Sosyal sorumluluk projesi 'Şehrim Denizli' yayımlandı
Sosyal sorumluluk projesi 'Şehrim Denizli' yayımlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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