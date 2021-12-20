Sosyal Sorumluluk Platformu yenilikçi modeliyle sosyal sorumluluk projelerini destekliyor

ANKARA (İHA) - Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonundaki Sosyal Sorumluluk Platformu yeni döneminde dijital ortamda, kamu güvencesi ile tarafları buluşturuyor.

Sosyal sorumluluk projelerine destek arayan sivil toplum kuruluşları, bireyler ve işletmelerle bu projeleri desteklemek isteyen paydaşları 2016 yılından beri kamu güvencesi ile bir araya getiren Sosyal Sorumluluk Platformu, yeni döneminde proje başvurularını almaya başladı. Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonundaki yenilikçi bir platform olan Sosyal Sorumluluk Platformu, yeni döneminde, ödüle dayalı, yeni nesil bir kitle fonlama platformu olarak faaliyete geçiyor.

Bu kapsamda, Ankara Kalkınma Ajansı ve operasyonel işlerin yürütülmesinde kitle fonlaması alanında tecrübe sahibi fonbulucu arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Cahit Çelik ve fonbulucu Genel Müdürü Hakan Yıldız tarafından imzalanan protokol kapsamında, fonbulucunun ödül bazlı kitle fonlaması sistem altyapısı platforma entegre edildi.

Kamuda bir sosyal yenilik örneği olan yeni nesil kitle fonlama platformu ile sosyal sorumluluk projelerinin finansmana erişimi kolaylaştırılacak, sürdürülebilir Kalkınma Amaçları odağında projeler desteklenebilecek, kamu güvencesiyle toplumsal dayanışma güçlendirilecek, sosyal sorumluluk projelerinin ulusal ve uluslararası görünürlükleri artırılacak, şeffaf, hesap verilebilir bir sistem yürütülecek.

Ankara Kalkınma Ajansı, söz konusu iş birliği ile sosyal sermayeyi güçlendirerek sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi ve yarınlar için dayanışma kültürünü toplumda kamu güvencesiyle geliştirmeyi hedefliyor.

İmzalanan sözleşme kapsamında, Sosyal Sorumluluk Platformunun yeni yapısıyla, daha fazla sosyal sorumluluk projesinin fonlanarak hayata geçirilmesi ve iktisadi kalkınmanın hem bölgesel hem de ulusal açıdan güçlendirilmesi amaçlanıyor. - ANKARA

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