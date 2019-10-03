Sosyal sorumluluğu "Sırt Çantam Projesi" ile öğreniyorlar

03.10.2019 15:54

Sivas'ın Zara ilçesinde bir okulda başlatılan "Sırt Çantam Projesi" ile öğrencilerde sosyal sorumluluk farkındalığı oluşturulması hedefleniyor.

Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan "Sırt Çantam Projesi" için öğrencilere emanet çanta verildi. Öğrenciler çanta içerisindeki eğitici materyallerden faydalanarak, tanınan 1 haftalık sürede faaliyetlerini fotoğraflayacak.

Okul müdürü Ahmet Hoplamaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi olarak 9. sınıflara yönelik "Sırt Çantam" adıyla bir proje geliştirdiklerini söyledi.

Proje ile 9. sınıflarda her öğrenciye birer sırt çantasını ödünç olarak vereceklerini aktaran Hoplamaz, şunları kaydetti:

"Bu çanta bir hafta boyunca öğrencide kalacak. Çantamızda; öğrencinin bir hafta içerisinde okuyacağı bir kitap, ailesiyle birlikte izleyeceği bir belgesel, ailesiyle izleyeceği bir eğitici film, bir sınıf günlüğü, bir de soru ve konu klasörü, ayrıca bir de sınıf aile albümü yer alıyor. Bu envanterler çantaya yerleştirilerek öğrenciye bir hafta süre ile verilecek. Öğrencimiz ailesiyle film, belgesel izleyecek, kitap okuyacak, sınıf günlüğünü yazacak ve bu etkinlikleri fotoğraflayacak."

İlk etapta bu çantalardan 2 adet hazırladıklarını dile getiren Hoplamaz, "Bir yıl boyunca bu çantalar en az iki kere aynı öğrenciye tekrar verilmiş olacak. Projeyle amacımız, okumak, yazmak, yorumlamak, öğrencimizin ailesiyle ortak bir şeyler yapmasıdır. Bir başka amacımızda öğrencilerimizi sosyal medyadan uzak tutarak, ailesiyle birlikte olması ve faydalı işler yapmasıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA