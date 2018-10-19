Gaziantep'te Alman Kültür Merkezi, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen "Yaratıcılık, Dayanışma, Uyum Projesi" kapsamında düzenlenen festival "Sosyal Sirk Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Nişantaşı Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte, dezavantajlı Türk ve Suriyeli çocuklar tahta bacak ve palyaço gösterileriyle gönüllerince eğlendi.

Grup, daha sonra buradan Masal Parkı'na kadar kortej yürüşü gerçekleştirdi.

Alman Kültür Merkezi Enstitü Müdürü Dr. Reımar Volker, gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir projeyi gerçekleştirmenin kendileri için büyük mutluluk olduğunu dile getirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olan yakın işbirliği sayesinde bu festivali düzenleyebildiklerini ifade eden Volker, "Buradaki amacımızı Sosyal Sirk'i araç olarak kullanarak, Gaziantepli çocuklarla göçmen çocukları bir araya getirip, birlikteliğin güzel yollarını keşfetmelerini sağlamak." dedi.

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu Proje Direktörü Joachim Scheurer de bütün çocukların eğlenebildiği bir festival düzenlendiğini vurguladı.

Festival, Masal Parkında 3 gün çeşitli etkinliklerle sürecek.