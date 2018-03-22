Sosyal Politikalarda Gönül Adımları" Programı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Türkiye geçilemeyecek. Bizim büyük Türkiye tasavvurumuz var. Allah izin verirse bunun da geçilmesine bugüne kadar izin vermedik, bundan sonra da izin vermeyeceğiz." dedi.

Çalık, Rize Öğretmenevi'nde sivil toplum örgütlerinin katılımı ile gerçekleşen "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Rize'yi Dinliyoruz" programında yaptığı konuşmada, Rize'nin ümmetin umudu bir lideri yetiştirdiğini, mert ve cesur yürekli olduklarını belirtti.

Gönül kapısının en zor açılan, aynı zamanda en kolay kapanan kapı olduğunu anlatan Çalık, "Biz 2002'de yola çıkarken liderimize kapısını sonuna kadar açtı. 2002 yılından itibaren de o gönlündeki yeri hiç bırakmadı. Hiç kapılarını Cumhurbaşkanımıza, liderimize ve partimize kapatmadı. Gönüllerdeki yerleri pekiştirmek için gönül adamları ile bulaşmaya, pekiştirmeye geldik." diye konuştu.

Çalık, Rize'nin 15 yılda yaklaşık 19 katrilyon liralık yatırım aldığını ifade ederek, en iyiyi yakalamak için yatırımlara var güçleriyle devam ettiklerini vurguladı.

Yatırımlar devam ederken şeytan taşlamaktan da geri durmadıklarını kaydeden Çalık, "Bir taraftan da terör örgütleri, teröristlerle mücadele ediyoruz. Terör örgütlerinin ülkemizi hedef alan, yapmış oldukları saldırıların önüne geçebilmek için yurt içinde, yurt dışında, sınırlarımızda, sınır ötesinde görev almış kahramanlarımız var ve o yiğitlerin bir başkomutanı var. Rabbim o yiğitlerimize, ordumuza, komutanlarımıza ve Başkomutanımıza zaferler nasip eylesin." dedi.

"Rabbim bize yine 18 Mart'ta büyük bir zafer nasip eyledi"

18 Mart'ın Çanakkale Zaferi'nin anıldığı gün olduğunu anımsatan Çalık, "Şehitlerimizin anıldığı gündür. Rabbim bize yine 18 Mart'ta büyük bir zafer nasip eyledi. 'Afrin'e giremezsiniz. Girerseniz çıkamazsınız. Bu Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmayın.' diyenler vardı. Binlerce şükürler olsun. Oradaki bütün terör örgütleri ile mücadele etmek için Afrin'e girdik. Terör örgütlerinden temizledik. Bayrağımızı, sancağımızı Afrin'e 18 Mart 2018'de diktik. Başkomutanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile bu bayrak oraya dikildi. Bayrağımızı oraya diken, orada bu mücadelede şehit olan bütün evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

Çalık, "Türkiye geçilemeyecek. Bizim büyük Türkiye tasavvurumuz var. Allah izin verirse bunun da geçilmesine bugüne kadar izin vermedik, bundan sonra da izin vermeyeceğiz." dedi.

Sosyal devlet anlayışını inşa etmek için çalıştıklarını anlatan Çalık, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugüne kadar yapılmayan birçok hizmet AK Parti döneminde yapıldı. 2002 yılında Türkiye'nin bütçesi sadece 112 milyardı. Şu an 786 milyar olan Türkiye bütçesinin, o gün 112 milyar olan bütçesinin yarısını biz sosyal yardım ve hizmetlere ayırıyoruz. Sosyal devlet anlayışı için yapılması gereken ne varsa onu yaptık. Bunun yapılmış olması hedeflerimizin bittiği anlamına gelmez. Bizim hedefimiz refah seviyesini en üst seviyeye çıkarmak."

Konuşmaların ardından, program basına kapalı devam etti.