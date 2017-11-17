Sosyal Paylaşım Sitesinde Terör Propagandasına Gözaltı

Samsun'da, sosyal paylaşım sitesinde PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapıp Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği tespit edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal paylaşım sitesinde PKK/KCK propagandasını yapıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilen Abdulkadir Ö.'yü Samsun'un Atakum ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Abdulkadir Ö.'nün Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması devam ediyor. - SAMSUN