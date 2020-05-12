Sosyal mesafeyi 'uzun eşekle' hiçe saydılar Antalya'da korona virüs salgını tedbirlerini hiçe sayarak maske ve sosyal mesafe kurallarını gözardı eden bir grup genç, halk arasında 'uzun eşek' olarak bilinen oyunu oynadı.

Antalya'da korona virüs salgını tedbirlerini hiçe sayarak maske ve sosyal mesafe kurallarını gözardı eden bir grup genç, halk arasında 'uzun eşek' olarak bilinen oyunu oynadı. Birbirlerinin üzerlerine atlayan gençlerin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

Dün gece saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde sokakta toplanan 10'un üzerinde genç, halk arasında 'uzun eşek' diye bilinen oyunu oynadı. Maske takmadıkları gözlenen gençler, sosyal mesafeyi hiçe saydı, eğilerek birbirlerine sarıldı. Sıralanmış gençlerin üzerlerine de sırayla diğer gençler atladı. O anları da başka bir genç cep telefonuyla çekerek sosyal medyada paylaştı.

Eğlendiği gözlenen gençlerin bu görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti. - ANTALYA

Kaynak: İHA