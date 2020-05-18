Sosyal mesafeyi unutup, yangını izlediler ADANA'da 11 katlı apartmanın en üst katındaki dairede buzdolabından kaynaklı yangın çıktı.

ADANA'da 11 katlı apartmanın en üst katındaki dairede buzdolabından kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin sardığı ev itfaiye tarafından söndürülürken, çalışmaları izlemek için sokağa çıkan ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayan mahalle sakinleri ise polis tarafından uzaklaştırıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda 11 katlı apartmanın en üst katında 3 kişinin yaşadığı dairede yangın çıktı. Buzdolabının elektrik kontağı alev alması sonucu çıkan yangını fark eden ev sakinleri, dışarıya çıkıp durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, yangın yerine sevk edilirken, apartman sakinleri de güvenlik amaçlı binayı tahliye etti. Alev alev yanan ev, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangını görüp, dışarı çıkan mahalle sakinleri ise kalabalık halinde sosyal mesafe kurallarına aldırmaksızın çalışmaları izledi. Polis aracından sürekli olarak sosyal mesafe kurallarına uyulması için anonslar yapılan mahalle sakinleri, güçlükle dağıtıldı.

Polis, elektrik kontağından çıkan ve evde hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA