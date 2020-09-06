Sosyal mesafeyi unuttular...Öğrenciler içeride, veliler dışarıda ter döktü
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Sosyal mesafeyi unuttular...Öğrenciler içeride, veliler dışarıda ter döktü

Sosyal mesafeyi unuttular.

06.09.2020 11:13 | Son Güncelleme: 06.09.2020 11:18

Sosyal mesafeyi unuttular...Öğrenciler içeride, veliler dışarıda ter döktü

Yakınlarını bekleyen aileler sosyal mesafeye dikkat etmedi

ESKİŞEHİR - Bugün gerçekleşen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda Eskişehir'de sınava giren öğrenciler memur olmak için birbirleriyle yarıştı.

KPSS lisans sınavları bu sabah saat 10.15 itibariyle başladı. İlk olarak Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarına giren öğrenciler, 120 soruya cevap verecek. 130 dakika boyunca devam edecek olan sınavda, katılımcılar memur olabilmek için ter döküyor. Sosyal mesafelere uygun olarak belirlenen okulların içerisinde sınavlara giren adaylar, gerekli kontrollerin ardından sınavın yapılacağı salonlara alınıyor.

Dışarıda sınava giren adayları bekleyen aileler ise, sosyal mesafe kuralından sınıfta kaldı. Birbirleri ile olan 1 buçuk metrelik kuralı çiğneyen bazı vatandaşlar, yakınlarının sınavlarının bitmesini bekledi. Dışarıda çocuğunu bekleyen Süleyman Hayırlı, "Çocuklara Allah zihin açıklığı versin. hepsinin iyi yerlere gelmelerini temenni ediyoruz. Mesafeye uyan velileri pek göremiyorum. Sanki düğün, seyran gibi kalabalık. Ayrı ayrı dağılıp, ayrı şekilde oturabilirlerdi ama pek uyan yok" dedi.

KPSS 2020'de ter döken çocuğunu bekleyen Gürcan Demir ise, "İnsanlar birbirinden uzak durmazsa sıkıntı oluyor. Bence kurallara uymak gerekiyor.

Öğleden sonra ise Eğitim Bilimleri sınavına girecek olan adaylar 100 dakika içerisinde 80 soruya cevap verecek.

Sosyal mesafeyi unuttular...Öğrenciler içeride, veliler dışarıda ter döktü

Kaynak: İHA

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