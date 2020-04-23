Sosyal mesafeyi koruyarak maskeli çelenk koyuldu
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23 Nisan, Haber

Sosyal mesafeyi koruyarak maskeli çelenk koyuldu

Sosyal mesafeyi koruyarak maskeli çelenk koyuldu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü korona virüs nedeniyle sosyal mesafeyi koruyup maskeli halde Atatürk Anıtı önüne çelenk koydu Yeni tip korona virüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve...

23.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:09
Sosyal mesafeyi koruyarak maskeli çelenk koyuldu

Sosyal mesafeyi koruyarak maskeli çelenk koyuldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü korona virüs nedeniyle sosyal mesafeyi koruyup maskeli halde Atatürk Anıtı önüne çelenk koydu

ADANA - Yeni tip korona virüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal mesafeyi koruyup Atatürk Anıtı'na da maskeli halde çelenk koydu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri yeni tip korona virüs nedeniyle Türkiye genelinde iptal edildi. Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun beraberinde ilçe ve şube milli eğitim müdürleriyle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Durgun, çelenk koyduktan sonra bir dakika saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törene az sayıda kişi katılırken, katılımcılar da maskeli olarak sosyal mesafe kuralına uygun hareket etti. Törenin ardından alanda marşlar ve çocuk şarkıları okundu. Milli eğitim müdürlüğü tarafından hazırlanan çok sayıda aracın mahallelerde gezerek çocuk şarkıları ve marşlar çaldı. Bu arada çevredeki evlerin balkonlarına ve pencerelerine de Türk Bayrakları asılması dikkat çekti.

Sosyal mesafeyi koruyarak maskeli çelenk koyuldu

Kaynak: İHA

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