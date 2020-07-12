Sosyal mesafeyi hiçe sayıp voleybol oynadılar Sosyal mesafeyi hiçe sayıp voleybol oynadılar Zeytinburnu sahilde toplanan bir grup genç, sosyal mesafeyi hiçe sayarak voleybol oynadı.

Sosyal mesafeyi hiçe sayıp voleybol oynadılar

İSTANBUL - Zeytinburnu sahilde toplanan bir grup genç, sosyal mesafeyi hiçe sayarak voleybol oynadı.

Korona virüs önlemleri devam ederken, Zeytinburnu sahilde bir grup genç toplanıp top oynadı.

Bir kısım genç, voleybol oynarken, bir kısmı da topluluk halinde oynayanları izledi.Sosyal mesafeyi hiçe sayan gençlerin maske takmadığı da görüldü. Yaşanan o anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA