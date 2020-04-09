Sosyal mesafeyi hiçe sayıp saç başa kavga eden dilenciler bugün dilenirken yine polise yakalandı
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Antalya, kavga, 3. Sayfa

Sosyal mesafeyi hiçe sayıp saç başa kavga eden dilenciler bugün dilenirken yine polise yakalandı

Antalya'da 2 gün önce caddede saç saça baş başa kavga eden ve polisin biber gazlı müdahalesiyle ayrılan dilenciler, bu sefer birlikte dilenirken yakalandı.

09.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:26
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp saç başa kavga eden dilenciler bugün dilenirken yine polise yakalandı

Antalya'da 2 gün önce caddede saç saça baş başa kavga eden ve polisin biber gazlı müdahalesiyle ayrılan dilenciler, bu sefer birlikte dilenirken yakalandı. 18 yaşındaki Funda D.'ye dilencilikten ve sokağa çıkma yasağına uymadığı için para cezası verildi. Korona'ya da meydan okuyan dilenci: " Korona bize bir şey yapmaz, Allah isterse hepimizin canını 5 dakikada alır" dedi. Polisin yazdığı ceza tutanağını "İmzalamam ben o cezayı" deyip yere atan dilenci polisin ikazı üzerine yerden tutanağı alıp "bunu çerçeveletip duvarıma asacağım" dedi.

Yapılan denetimler ve cezalar dilencilerin Antalya'nın Manavgat ilçesinde dilenmelerinin önüne geçemiyor. 2 gün önce birbirleriyle saç saça baş başa kavga eden, trafik polisinin müdahalesi sonucunda güçlükle ayrılan kadın dilenciler bu kez de polis ve zabıta denetimine takıldı.

Dilencilikten ceza

Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Manavgat ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerince Antalya Caddesinde yapılan denetimlerde dilencilik yaparken yakalanan Belkıs Ö., Selda A. ve Funda D.'ye Kabahatler Kanunundan 192' şer TL para cezası uygulandı.

Sokağa çıkma yasağından ceza

Dilencilerden 20 yaşından küçük olan Funda D.'ye emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağını ihlal etmesi nedeniyle de ayrıca 392 TL idari para cezası uygulandı.

"Korona bana bir şey yapmaz"

Zabıtanın "Ben sizleri dün de dilenmemeniz ve sokağa çıkmamanız için uyarmıştım. Şimdi 3 bin TL ceza yazılsın da görün" demesi üzerine Funda D., zabıtaya ve polislere yalvarmaya başladı. Bunu bilmediğini, bir daha kesinlikle sokağa çıkmayacağını söyledi. Cezadan kaçış olmadığının söylenmesi üzerine ise, ceza tutanağını ödemeyeceğini, korona'nın kendisine bir şey yapmayacağını belirterek "Allah isterse hepimizin canını 5 dakikada alır" dedi. Polislerin ikazlarına rağmen tutanağa imza atmayan Funda Demir "Bunu çerçeveletip duvarıma asacağım" dedikten sonra makbuzu yırtıp attı. Demir, polislerin ikazı üzerine yırttığı makbuzu alıp uzaklaştı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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