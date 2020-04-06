Sosyal mesafeyi hiçe sayıp eğlence düzenleyen 6 kişiye ceza Manisa'nın Ahmetli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafeye uymayarak eğlence düzenleyen 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL ceza kesildi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafeye uymayarak eğlence düzenleyen 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL ceza kesildi.

Ahmetli ilçesinde sosyal mesafe kuralına uymayarak eğlence düzenleyen yaşları 24 ila 36 arasında değişen 6 şahsın her birine korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan kararlara aykırı davranmaktan 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 18 bin 900 TL cezai işlem uygulandı. - MANİSA

Kaynak: İHA