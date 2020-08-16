Sosyal mesafeyi hiçe sayarak sokak düğünü yapıp halay çektiler
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Sosyal mesafeyi hiçe sayarak sokak düğünü yapıp halay çektiler

İstanbul'da bir grup vatandaş yasak olmasına rağmen sokak düğünü yapıp sosyal mesafeyi hiçe sayarak kol kola halay çekti.

Sosyal mesafeyi hiçe sayarak sokak düğünü yapıp halay çektiler
16.08.2020 09:01 | Son Güncelleme: 16.08.2020 09:12

İstanbul'da bir grup vatandaş yasak olmasına rağmen sokak düğünü yapıp sosyal mesafeyi hiçe sayarak kol kola halay çekti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli'de bir grup vatandaş yasağa rağmen sokak düğünü yaparak sosyal mesafeyi hiçe saydı. Düğünde kol kola giren vatandaşlar sosyal mesafe kuralını unutarak dakikalarca halay çekti. O anları ise bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. İddiaya göre yüksek sesten rahatsız olan komşular durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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