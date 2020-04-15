'Sosyal mesafeye uyuyoruz' diyerek motosikletle böyle yolculuk yaptılar - Yeniden
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 'Sosyal mesafeye uyuyoruz' diyerek motosikletle böyle yolculuk yaptılar - Yeniden - Haberler
Motosiklet, Güncel

'Sosyal mesafeye uyuyoruz' diyerek motosikletle böyle yolculuk yaptılar - Yeniden

TEKİRDAĞ'da, hareket halindeki motosikletin ön kısmında sürücüye doğru oturan kişiyi görenler şaşkınlık yaşadı.

15.04.2020 18:55 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:55
'Sosyal mesafeye uyuyoruz' diyerek motosikletle böyle yolculuk yaptılar - Yeniden

TEKİRDAĞ'da, hareket halindeki motosikletin ön kısmında sürücüye doğru oturan kişiyi görenler şaşkınlık yaşadı. Tehlikeli yolculuk bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, ikilinin rahat tavırları dikkat çekti. Görüntüyü kaydeden kişinin "Ne yapıyorsunuz gençler" sorusuna yolcu, "Sosyal mesafeye uyuyoruz arkadaşla" yanıtını verdi.

Kapaklı'da otomobilyle giden bir kişi, yolda yanındaki motosiklette yolcunun motosikletin başında sürücüye dönük oturduğunu görünce şaşırdı. Sürücünün motosikleti rahat tavırlarla kullandığını gören kişi, cep telefonu kamerasıyla ikiliyi görüntüledi. Başlarında kask da olmayan iki kişiye  "Hayırdır ne yapıyorsunuz gençler?" diye soran sürücüye, motosiklet üzerinde ters oturan kişi, "Sosyal mesafeye uyuyoruz arkadaşla" karşılığını verdi. Bunun üzerine şaşıran kişi, "Sosyal mesafeye uyuyorsunuz. Çok iyi,  çok iyiymiş harbiden ya. Mesafeniz gayet iyi" diye konuştu.Otomobildeki sürücü ikilinin tehlikeli yolculuğunu bir süre daha görüntüledi. Motosiklet bir süre daha trafikte ilerledikten sonra gözden kayboldu.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü Haberler
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü
RTÜK, Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı FOX TV'ye ceza verdi Haberler
RTÜK, Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı FOX TV'ye ceza verdi
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde Haberler
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti
Kanser hastası oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, infaz yasasıyla cezaevinden çıktı
Kanser hastası oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, infaz yasasıyla cezaevinden çıktı
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Trump'ın maddi yardımları kesme kararını üzüntüyle karşılıyoruz
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Trump'ın maddi yardımları kesme kararını üzüntüyle karşılıyoruz
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor
TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu
TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı
Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı
Perakendeciler alışverişlerin Cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor
Perakendeciler alışverişlerin Cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
IMF'den 'mali dengelerin kötüleşeceği' uyarısı: Salgın tüm ülkelerin ekonomisini etkileyecek
IMF'den "mali dengelerin kötüleşeceği" uyarısı: Salgın tüm ülkelerin ekonomisini etkileyecek
Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı
Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı
Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti
İranlı komutan, '5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor' dediği cihazı tanıttı
İranlı komutan, "5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor" dediği cihazı tanıttı
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek
Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek
İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı
İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı
Koronavirüs krizine, aldıkları tedbirlerle kadın liderler damga vurdu
Koronavirüs krizine, aldıkları tedbirlerle kadın liderler damga vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Tarkan Ümit Besen Şeyma Subaşı Eda Taşpınar
Spor Falcao Lionel Messi Ivan Obradovic Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Tbmm Milli Kadın İnfaz
Şu an buradasınız: 'Sosyal mesafeye uyuyoruz' diyerek motosikletle böyle yolculuk yaptılar - Yeniden - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 19:00:27. #1.15#
title