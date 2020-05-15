Sosyal mesafeye uymayanları polis dağıttı
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Sosyal mesafeye uymayanları polis dağıttı

Sosyal mesafeye uymayanları polis dağıttı Bursa'da Uludağ yolu üzerinde araçlarını park edip şehir manzarası izleyen vatandaşlar sosyal mesafeye dikkat etmeyince polis ekipleri baskın yaptı.

Sosyal mesafeye uymayanları polis dağıttı
15.05.2020 10:57 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:58

Sosyal mesafeye uymayanları polis dağıttı

BURSA - Bursa'da Uludağ yolu üzerinde araçlarını park edip şehir manzarası izleyen vatandaşlar sosyal mesafeye dikkat etmeyince polis ekipleri baskın yaptı. Polisi gören kişiler araçlarıyla kısa sürede dağıldılar. Polis ekipleri vatandaşlara sık sık uyarıda bulundu.

Yeni tip korona virüs nedeniyle artık banka, parklar, market ya da başka bir yerde oluşan kalabalıkların sosyal mesafeyi koruması için Bursa Emniyet Müdürlüğü büyük hassasiyet gösteriyor. Uludağ yolu üzerinde manzara için bekleyen ve toplu sohbet eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını ihlal etti. Bunun üzerine çevredeki polis ekipleri vatandaşların sosyal mesafeyi koruması için büyük uğraş gösterdi.

Polis ekipleri yol üzerinde muhabbet etmek için bekleyenleri ve Ramazan ayında alkol alanları ekip otosundan anonsla uyarıp sosyal mesafe aralığına getirerek dağıttı. Ancak bir süre sonra vatandaşlar yeniden topluluk oluşturdu. Emniyet güçleri yeniden gelip vatandaşları dağıttı. Bazı vatandaşlarda maske olmadığı gözlendi. Bu kişiler arasında 20 yaş altında gençler de olduğu tespit edildi.

Sosyal mesafeye uymayanları polis dağıttı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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