Sosyal mesafeye uymayan Edirnelileri polis sık sık uyardı
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Sosyal mesafeye uymayan Edirnelileri polis sık sık uyardı

07.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:29

Edirne'de PTT önündeki oluşan sırada fiziki mesafe kuralını ihlal edenleri polisler sık sık uyardı.

Edirne'de PTT önündeki oluşan sırada fiziki mesafe kuralını ihlal edenleri polisler sık sık uyardı.

Edirneliler'in kentin genelinde yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulduğu gözlenirken ara ara işlem yaptırmak üzere beklenilen alanlarda özellikle sosyal mesafe kuralı ihlalleri gerçekleşiyor.

Saraçlar Caddesindeki Edirne PTT Başmüdürlüğü önünde işlem yaptırmak isteyenler yoğunluk oluşturdu.

İçeriye kurallar çerçevesinde alınan vatandaşlardan dışarda kalan yaklaşık 30 kadar kişi tek sıra halinde beklemeye başladı.

Bekleme sırasında zaman zaman sosyal mesafe kuralı unutuldu. Cadde devriye atan polis ekipleri sık sık vatandaşları uyardı.

Sırada bekleyenler kurallara uyulmadığını salgının bu şartlarda zor biteceği yönünde görüş bildirdi.

Sosyal mesafeye uymayan Edirnelileri polis sık sık uyardı
Sosyal mesafeye uymayan Edirnelileri polis sık sık uyardı
Sosyal mesafeye uymayan Edirnelileri polis sık sık uyardı
Sosyal mesafeye uymayan Edirnelileri polis sık sık uyardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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