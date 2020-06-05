Sosyal mesafeye uymayan düğün sahibi ile gelin ve damada para cezası Siirt'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle düğün sahibi, gelin, damat ile davulcu ve zurnacıya para cezası kesildi.

Siirt'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle düğün sahibi, gelin, damat ile davulcu ve zurnacıya para cezası kesildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir çiftin düğününde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı yönündeki haberler üzerine harekete geçti. Ekipler, tespit ettikleri düğün sahibi F.D, gelin E.D, damat M.B.G, davulcu M.İ.G. ve zurnacı S.A'ya idari para cezası uyguladı. Kaynak: AA