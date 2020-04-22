Sosyal mesafeye uymadan, ramazan alışverişi yaptılar İZMİT'te koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma öncesi ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar, semt pazarlarına akın etti.

İZMİT'te koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma öncesi ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar, semt pazarlarına akın etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde, ramazan ayı alışverişlerini de tamamlamak isteyen vatandaşlar, Doğu Kışla Pazar Alanı'nda yoğunluk oluşturdu. Belediye ekipleri, maskesiz gelen vatandaşlara pazar girişinde maske dağıttı. Ayrıca dezenfektan sıktı.Bazı vatandaşlar, tezgahlarda meyve ve sebzeleri elle seçerken, bazıları da sosyal mesafe kuralını ihlal etti. Belediye ekipleri, anonslar yaparak pazar alanında sosyal mesafe kuralına uyulmasını istedi.

Kaynak: DHA