Sosyal Mesafeye Uygun Tatile Talep Arttı Corona virüsü salgını nedeniyle aylardır evlerine kapanmak zorunda kalan vatandaşlar, yazın gelmesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tatil planlarını da yeniden gündemlerine aldı.

Corona virüsü salgını nedeniyle aylardır evlerine kapanmak zorunda kalan vatandaşlar, yazın gelmesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tatil planlarını da yeniden gündemlerine aldı. Ancak yaşanan salgın, geleneksel tatil anlayışlarını da etkiliyor