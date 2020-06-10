Sosyal Mesafeye Uygun Tatile Talep Arttı
Corona virüsü salgını nedeniyle aylardır evlerine kapanmak zorunda kalan vatandaşlar, yazın gelmesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tatil planlarını da yeniden gündemlerine aldı.
10.06.2020 08:44 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:31
Corona virüsü salgını nedeniyle aylardır evlerine kapanmak zorunda kalan vatandaşlar, yazın gelmesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tatil planlarını da yeniden gündemlerine aldı. Ancak yaşanan salgın, geleneksel tatil anlayışlarını da etkiliyor
Kaynak: DailyMotion.com