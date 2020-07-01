Sosyal mesafeye uyarak özlem giderdiler Sosyal mesafeye uyarak özlem giderdilerİZMİR'de internet kafelerin açılmasıyla birlikte salonlar müşterilerini ağırlamaya başladı.

Sosyal mesafeye uyarak özlem giderdiler

İZMİR'de internet kafelerin açılmasıyla birlikte salonlar müşterilerini ağırlamaya başladı. 98 günün ardından ilk kez hizmet vermeye başlayan işletmeciler de salona gelen oyun düşkünleri de sosyal mesafeye uyarak özlem giderdi.

Kademeli olarak başlayan normalleşme sürecinde ilk olarak kafeler, restoranlar ve alışveriş merkezleri açıldı. Bugünden itibaren sinema ve tiyatro salonları, düğün salonları, internet kafeler ve elektronik oyun salonları kapılarını açtı. Sabah saatlerinden itibaren müşterilerini ağırlamaya başlayan İzmir'deki bir internet kafenin işletmecisi Cem Çete, kapalı kaldıkları 98 günün ardından hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Zorlu bir süreci geride bıraktıklarını ifade eden Çete, önlemlere uyacaklarını belirterek "Koronavirüs nedeniyle dükkanlarımız 98 gündür kapalıydı. Tek geçim kaynağımız bu olduğu için zor bir süreçti. Açılmasına seviniyoruz. Ama müşterilerimizin sağlığı önemli. Mümkün olduğu kadar müşterilerimizin sağlığı için özen gösteriyoruz. Covid-19 ile mücadele kapsamında belirlenen 14 kurala uygun olarak hizmet vereceğiz" dedi.

Salonda sosyal mesafe kuralına uygun oturma düzeni belirlediklerini söyleyen Çete şöyle konuştu:

" Ateş kontrolünü yaptığımız müşterilerimiz dezenfektan ile ellerini temizledikten sonra masalara geçiyor. Toplamda 55 masamız var. Bugün yüzde 50 çalışıyoruz, yani 22 masamıza müşteri kabul edeceğiz. Bugün sabah saatlerinden itibaren müşterilerin ilgisi ile karşılaştık. Gençler internet kafeleri özlemiş, sabah 07.00- 07.30'da telefonum çaldı."

ÖZLEM GİDERİP OYUN OYNADILAR

İnternet kafeyi çok özlediğini anlatan Feyyaz Küçük (31) de şunları söyledi:

"Özel sektörde çalışıyorum. Bugün izin günüm. Normalde akşam 5-6 gibi paydos ediyoruz ve genelde akşam saatlerinde arkadaşlarımızla vakit geçirmek için buraya geliyoruz. Güzel bir dostluk kurduk. Hem oyun oynuyor, hem de güzel vakit geçiriyoruz. Salgın nedeniyle herkes kadar biz de endişe taşıyoruz, ancak maskelerinizi takarak ve ellerimize dezenfekte ederek buradayız. Eskisi gibi rahat değiliz ama elimizden geldiğince önlem alıyoruz. Her akşam geliyorum. Bundan sonra yine her akşam gelmeye devam edeceğim. Çünkü bütün gün iş stresi taşıyorum, stresimi burada atacağım. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle birçok yer kapalıydı akşamları da yapacak bir şey bulamıyorum. Internet kafeler açılınca buradaki arkadaşlarımı da özledim. Özlem giderip oyun oynamaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA