Sosyal mesafeye uyarak odun ateşinde imece usulü ekmek yapıyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sosyal mesafeye uyarak odun ateşinde imece usulü ekmek yapıyorlar

Adana'da kadınlar sosyal mesafeye uyarak imece usulü yufka ekmek yapıyor.

Sosyal mesafeye uyarak odun ateşinde imece usulü ekmek yapıyorlar
28.04.2020 09:10 | Son Güncelleme: 28.04.2020 09:11

Adana'da kadınlar sosyal mesafeye uyarak imece usulü yufka ekmek yapıyor. Kadınların ekmek mesaisine erkekler de odun ateşini yakarak destek verdi.

Kozan ilçesinde yaylalarda ve merkezde yıllardır kendi ekmelerini kendileri yapan kadınlar korona virüs (Covid -19) salgını nedeniyle uzun süredir ekmek yapamadı. Korona virüs tedbirlerine uyan dışarıyla teması kesen kadınlar kendi ekmelerini de kendileri yaptı. Mahallelerine ve bahçelerine kimseyi almayan ve dışarı ile teması kesen kadınlar kendi aralarında sosyal mesafeyi uygulayarak odun ateşinde yöresel ekmeklerini yaptı.

Ramazan ayında kendi ekmeklerini kendileri yapan kadınların ekmek mesaisine evin erkekleri de odun ateşi yakarak destek verdi. İmece usulü bir çuval unu ekmek yapan kadınlar, erken başladıkları mesaide ekmek açma tahtalarını alarak bahçede bir araya geldi, sosyal mesafe kuralını uygulayarak saatlerce hamur açıp ekmek yapıp ihtiyaçlarını karşıladı.

Kadınlardan Berivan Kurt, evden çıkmadan sosyal mesafe kuralına uyarak ekmek yaptıklarını belirterek, "Bütün gün evdeyiz. Bir yere çıkmıyoruz. Öyle zamanımızı ekmekle falan geçiriyoruz. Eşlerimizde tarımla uğraşıyor. Bugünde bize yardım ediyorlar" dedi.

Sabah ekmek mesaisine erken başladıklarını belirten Ganimet Ural, "Sabah erkenden kalkıyoruz. Ekmek yapacak komşularımız geliyor. Ekmek yapıyoruz. Ekmek yapmak evet zor ama keyifli. Dışardan ekmek almak zorunda kalmıyoruz" diye konuştu.

Kimseyi kendilerine yaklaştırmadıklarını söyleyen Rukiye Çeri, "Bahçemize kimseye almıyoruz. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Sabahtan başlıyoruz öğlene bitiyor. Biz kendi ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Dışardan ekmek almaya gerek kalmıyor" dedi.

Kadınlar Ramazan ayında iftarlık ekmeklerini kendileri yaparken mahallenin erkeklerinde sacda odun ateşinde pişirdikleri ekmeklerin odunlarını taşıyarak kadınlara destek veriyor. Muzaffer Kurt, "Herkes salgından korkuyor kendimizi koruyarak ekmeğimizi yapıyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak Haberler
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO'ları gösteren 3 video yayınladı Haberler
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO'ları gösteren 3 video yayınladı
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil Haberler
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı Haberler
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Dünyaca ünlü oyuncu Aamir Khan, 1 kg unun içine para gizleyerek vatandaşlara yardım etti Haberler
Dünyaca ünlü oyuncu Aamir Khan, 1 kg unun içine para gizleyerek vatandaşlara yardım etti
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Haberler
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Maradona'nın futbol özlemi arttı: Kız arkadaşımı görecekmişim gibi hissediyorum
Maradona'nın futbol özlemi arttı: Kız arkadaşımı görecekmişim gibi hissediyorum
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti
Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti
Taffarel'den Fatih Terim itirafı: Galatasaray'dan ayrıldığım için bana kızgın
Taffarel'den Fatih Terim itirafı: Galatasaray'dan ayrıldığım için bana kızgın
Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor
Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Eski Galatasaraylı Gomis'in menajeri, yıldız ismi Fenerbahçe'ye önerdi
Eski Galatasaraylı Gomis'in menajeri, yıldız ismi Fenerbahçe'ye önerdi
Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak
Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi
Bir poşet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli: Karımın o, çocuğa içirip yemeklere katıyoruz
Bir poşet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli: Karımın o, çocuğa içirip yemeklere katıyoruz
Kars'ta kaz yavrularının yumurtadan çıkma anı anbean kaydedildi
Kars'ta kaz yavrularının yumurtadan çıkma anı anbean kaydedildi
Son Dakika: Bugün yeniden devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak
Son Dakika: Bugün yeniden devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı'nın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu'na soruşturma başlattı
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı'nın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara...
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Polis uygulamasından kaçan Suriyeli genç, bacağından vurularak yakalandı
Polis uygulamasından kaçan Suriyeli genç, bacağından vurularak yakalandı
Stuttgart Kickers, oynamayacakları derbinin 9 bin biletini sattı
Stuttgart Kickers, oynamayacakları derbinin 9 bin biletini sattı
FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu
FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti
Doğal gaz ithalatı Şubat'ta yüzde 23 artarak 5,2 milyar metreküp oldu
Doğal gaz ithalatı Şubat'ta yüzde 23 artarak 5,2 milyar metreküp oldu
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, akik taşını anlattı: Cilt hastalıklarına ve alerjiye iyi geliyor
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, akik taşını anlattı: Cilt hastalıklarına ve alerjiye iyi geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Donald Trump Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Bülent Ersoy Rafet El Roman Cengiz Kurtoğlu
Spor Mesut Özil Lionel Messi Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Genç Mayıs Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Sosyal mesafeye uyarak odun ateşinde imece usulü ekmek yapıyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 09:48:49. #1.14#
title