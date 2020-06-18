Sosyal mesafeye aldırış etmeden şarkılar söyleyip, top oynadılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sosyal mesafeye aldırış etmeden şarkılar söyleyip, top oynadılar

Maske kullanımının yaygın olduğu Caddebostan sahilinde yüzlerce vatandaş sosyal mesafeye aldırış etmeden vakit geçirdi.

18.06.2020 08:52 | Son Güncelleme: 18.06.2020 08:56

Maske kullanımının yaygın olduğu Caddebostan sahilinde yüzlerce vatandaş sosyal mesafeye aldırış etmeden vakit geçirdi.

İstanbul'da maske takmak artık zorunlu hale getirildi

Akşam saatlerinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile İstanbul genelinde açık alanlarda maske kullanımının zorunlu hale geldiğini duyurdu. Valiliğin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise uygulamaya geçen yeni kuralın detaylarına şöyle yer verildi, "Kurallara uymayanlara para ve idari cezanın verileceği de açıklandı. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince tedbirlere uymayanlara idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararları alınmıştır."

Sahillerde korona virüs salgını unutuldu

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'Pandemi Hastalık' ilan edilen Korona virüs salgınında tedbirlerin yer yer unutulduğu görüldü. Kadıköy de yer alan Caddebostan sahilini dolduran çoğunluğunun gençlerin oluşturduğu gruplar maske kuralına büyük çoğunlukta uyarken sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar. Yeşil alanları dolduran gruplar artan vaka sayısını göz ardı edip sohbet etmeye devam ederken sokak müzisyenleri de salgın öncesinde olduğu gibi kulakların pasını sildi.

Salgının gölgesinde basketbol oynadılar

Korona virüs salgını nedeniyle hayatın her alanında duraksamalar yaşandı. Bunlardan bir tanesi de spor oldu; profesyonel sporcuların evlerde kaldığı bu dönemde Türkiye'de normalleşme takvimi işliyor. Profesyonel anlamda yapılan sporlarda tedbirler en üst düzeyde alınırken Caddebostan Sahilinde bu tedbirlerin unutulduğu görüldü. Onlarca kişinin doldurduğu basketbol sahasında tüm dünyada can kaybına neden olan salgın unutuldu ve toplu halde spor yapıldı.

(Hanifi Bayar/İHA)

Sosyal mesafeye aldırış etmeden şarkılar söyleyip, top oynadılar

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Haber
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor Haber
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Haber
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu Haber
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş Haber
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Haber
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
Kredi kartı olanlar dikkat! Seyahat ve konaklama harcamalarında taksit sayısı artırıldı
Kredi kartı olanlar dikkat! Seyahat ve konaklama harcamalarında taksit sayısı artırıldı
Günlük burç yorumları 18 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Hesaba itiraz eden müşteri denize atladı, 2 mil yüzdü
Hesaba itiraz eden müşteri denize atladı, 2 mil yüzdü
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü
Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucunun davasında sanıklar birbirine girdi
Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucunun davasında sanıklar birbirine girdi
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Barcelona'nın eski yıldızı Mendieta'dan G.Saray itirafı: Ali Sami Yen göz korkutucuydu
Barcelona'nın eski yıldızı Mendieta'dan G.Saray itirafı: Ali Sami Yen göz korkutucuydu
Ev kedisi, tarlada bulunan tavşan yavrusuna annelik ediyor
Ev kedisi, tarlada bulunan tavşan yavrusuna annelik ediyor
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin 'kasası' olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdığı ortaya çıktı
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdığı ortaya çıktı
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı
Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü
Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini 'evsiz' kılığındaki polis çökertti
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini "evsiz" kılığındaki polis çökertti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Müyesser Yıldız Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Kemal Sunal Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Ankara Trabzonspor Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Sosyal mesafeye aldırış etmeden şarkılar söyleyip, top oynadılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 09:23:51. #1.15#
title