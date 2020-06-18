Sosyal mesafeye aldırış etmeden şarkılar söyleyip, top oynadılar
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Sosyal mesafeye aldırış etmeden şarkılar söyleyip, top oynadılar

Maske kullanımının yaygın olduğu Caddebostan sahilinde yüzlerce vatandaş sosyal mesafeye aldırış etmeden vakit geçirdi.

Sosyal mesafeye aldırış etmeden şarkılar söyleyip, top oynadılar
18.06.2020 00:49 | Son Güncelleme: 18.06.2020 01:09

Maske kullanımının yaygın olduğu Caddebostan sahilinde yüzlerce vatandaş sosyal mesafeye aldırış etmeden vakit geçirdi.

İstanbul'da maske takmak artık zorunlu hale getirildi

Akşam saatlerinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile İstanbul genelinde açık alanlarda maske kullanımının zorunlu hale geldiğini duyurdu. Valiliğin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise uygulamaya geçen yeni kuralın detaylarına şöyle yer verildi, "Kurallara uymayanlara para ve idari cezanın verileceği de açıklandı. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince tedbirlere uymayanlara idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararları alınmıştır."

Sahillerde korona virüs salgını unutuldu

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'Pandemi Hastalık' ilan edilen Korona virüs salgınında tedbirlerin yer yer unutulduğu görüldü. Kadıköy de yer alan Caddebostan sahilini dolduran çoğunluğunun gençlerin oluşturduğu gruplar maske kuralına büyük çoğunlukta uyarken sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar. Yeşil alanları dolduran gruplar artan vaka sayısını göz ardı edip sohbet etmeye devam ederken sokak müzisyenleri de salgın öncesinde olduğu gibi kulakların pasını sildi.

Salgının gölgesinde basketbol oynadılar

Korona virüs salgını nedeniyle hayatın her alanında duraksamalar yaşandı. Bunlardan bir tanesi de spor oldu; profesyonel sporcuların evlerde kaldığı bu dönemde Türkiye'de normalleşme takvimi işliyor. Profesyonel anlamda yapılan sporlarda tedbirler en üst düzeyde alınırken Caddebostan Sahilinde bu tedbirlerin unutulduğu görüldü. Onlarca kişinin doldurduğu basketbol sahasında tüm dünyada can kaybına neden olan salgın unutuldu ve toplu halde spor yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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