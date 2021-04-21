Sosyal mesafesiz sokak alışverişi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sosyal mesafesiz sokak alışverişi

Sosyal mesafesiz sokak alışverişi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de sokak ortasında kurulan ikinci el eşya tezgahında maskesiz satıcılar ve sosyal mesafe kuralına uymayan müşteriler dikkat çekti.

Eskişehir'de sokak ortasında kurulan ikinci el eşya tezgahında maskesiz satıcılar ve sosyal mesafe kuralına uymayan müşteriler dikkat çekti.

Sıcaksular sokakta birkaç vatandaş yere bez sererek ikinci el eşya tezgahı kurdu. Parfümden tencereye, oyuncaktan şarj aletine kadar çeşitli ambalajsız ürünlerin olduğu gözlenen sergi, küçük bitpazarını andırdı. Son zamanlarda vaka sayıların artış gösterdiği Eskişehir'de satıcıların maske takmaması pes dedirtti. Sokak satıcılarından sosyal mesafe kuralına uymadan iç içe alışveriş yapan vatandaşlar ise adeta korona virüsü unuttu. Vatandaşların adeta virüsten korkmazcasına sıkışık bir şekilde alışveriş yapmaları görenleri hayrete düşürdü. - ESKİŞEHİR

Sosyal mesafesiz sokak alışverişi
Sosyal mesafesiz sokak alışverişi
Sosyal mesafesiz sokak alışverişi
Sosyal mesafesiz sokak alışverişi
Sosyal mesafesiz sokak alışverişi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yıl sonuna kadar evcil hayvanına mikroçip taktırmayanlara 10 bin lira ceza kesilecek
Yıl sonuna kadar evcil hayvanına mikroçip taktırmayanlara 10 bin lira ceza kesilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Esra Erol Ezgi Mola Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sosyal mesafesiz sokak alışverişi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 15:39:21. #1.14#

title