Sosyal mesafesiz kuyruk gerekçe gösterilip halk ekmek büfesi kapatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sosyal mesafesiz kuyruk gerekçe gösterilip halk ekmek büfesi kapatıldı

Sosyal mesafesiz kuyruk gerekçe gösterilip halk ekmek büfesi kapatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Belediyesi korona virüs (Covit-19) nedeniyle önünde kuyruk oluştuğu ve gerekli kurallara uyulmadığı gerekçesi ile tanesi 1 TL'den satılan halk ekmek büfesini kapatırken aynı zamanda askıda ekmek uygulamasını da Ramazan ayı olmasına rağmen kaldırdı.

Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda
Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda

Afyonkarahisar Belediyesi korona virüs (Covit-19) nedeniyle önünde kuyruk oluştuğu ve gerekli kurallara uyulmadığı gerekçesi ile tanesi 1 TL'den satılan halk ekmek büfesini kapatırken aynı zamanda askıda ekmek uygulamasını da Ramazan ayı olmasına rağmen kaldırdı.

Afyonkarahisar Belediyesi geçtiğimiz ay hayata geçirdiği ilginç uygulamasına Ramazan ayı olmasına rağmen devam etti. Kentte sadece Gedik Ahmet Paşa Camii önünde kalan tek halk ekmek büfesi belediye tarafından korona tedbirlerine uyulmadığı gerekçesi ile kapatıldı. Büfede ekmek 1 TL'den satılırken aynı zamanda maddi durumu kötü olanlar içinde askıda ekmek uygulaması yapılıyordu. Belediye büfenin kapatıldığını ve gerekçesini ise cama astığı 'Covit-19 salgını hastalığını nedeniyle ekmek sırasında bekleyen kişilerin daha önce uyarılmasına rağmen sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat etmemesi nedeniyle askıda ekmek uygulamasına ikinci bir duyuruya kadar ara verilmiştir' ilanı ile duyurdu. İlanın hem Türkçe hem de Arapça yazılarak yapılması ise dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 1 ay önce kapatılan ve Ramazan ayı başlamasına rağmen açılmayan büfede ekmek satışı ve askıda ekmek uygulaması yapılamıyor. Büfenin ne zaman açılacağı konusunda ise belediyeden henüz bir açıklama yapılmadı.

Büfenin kapalı olduğunu gören birçok vatandaş ise duruma tepki göstererek, belediyenin yanlış bir uygulama yaptığını ve özellikle maddi durumu kötü olan vatandaşların bu uygulamadan dolayı zorluk yaşadıklarına dikkat çekti. - AFYONKARAHİSAR

Sosyal mesafesiz kuyruk gerekçe gösterilip halk ekmek büfesi kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Esra Erol Ebru Gündeş Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sosyal mesafesiz kuyruk gerekçe gösterilip halk ekmek büfesi kapatıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 12:13:18. #1.14#

title