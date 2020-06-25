Sosyal mesafesiz Covid-19 test kuyruğu Esenyurt'ta askere gitmek isteyen gençlerin Covid-19 testi için toplum sağlık merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Esenyurt'ta askere gitmek isteyen gençlerin Covid-19 testi için toplum sağlık merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Covid-19 testi yaptırmak için gelen gençlerin, bekleyişi sırasında sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

İstanbul Esenyurt'ta askere gidecek gençler toplum sağlık merkezinde Covid-19 testinden geçti. Test yaptırmak için Esenyurt Sağlık merkezi önünde toplanan gençler Covid 19 testi bekleyişi sırasında sosyal mesafeye dikkat etmedikleri görüldü.

Görevlilerin sık sık uyarılarda bulunduğu askere gidecek gençlerin yapılan uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralını sık sık ihlal ettikleri görüldü.

Sırada bekleyen bir genç, "Askerlik muayenesi için geldik. Böyle olacağı belliydi. Virüsten korkuyor herkes. Bir önlem alınmalıydı" diye konuştu.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Kaynak: İHA