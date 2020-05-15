Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı semt pazarında ilginç tartışma kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı semt pazarında ilginç tartışma kamerada

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı semt pazarında ilginç tartışma kamerada Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi semt pazarlarına koşan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı semt pazarında ilginç tartışma kamerada
15.05.2020 19:18 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:22

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı semt pazarında ilginç tartışma kamerada

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi semt pazarlarına koşan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Durumdan şikayetçi olan bir kişiye başka bir vatandaş ilginç bir tepki göstererek, "Buradaki pazarcıların ekmeğiyle oynuyorsun, şikayetçiysen git dilekçe yaz" dedi.

Yeni tip korona virüsten korunma tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığınca bu hafta 16-19 Mayıs tarihleri arasında 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı duyurulmuştu. Duyurunun günler öncesinden yapılmasına rağmen vatandaşlar market ve pazar alışverişini yine son güne bıraktı. Bugün Kasımpaşa'da kurulan semt pazarına giden vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı, bununla birlikte sebze ve meyveleri elleriyle seçtikleri görüldü. Satış yapan pazarcıların da vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarmadığı ve bazılarının hijyen kurallarını hiçe saydığı fark edildi.

"İşte pazarın hali, sosyal mesafe falan yok"

Pazara alışveriş yapmaya gelen ancak gördüğü manzara karşısında dehşete düştüğünü ifade eden Turgay Şen isimli vatandaş, "Burada hiçbir esnaf kurallara uymuyor. Lütfen, yetkililer buraya gelip baksın. Esnaflar, vatandaşların sebze ve meyveleri elleriyle seçmelerine bir şey demiyor. Aşırı bir kalabalık var. Burada herkes iç içe, çok büyük bir tehlike var. Sosyal mesafe falan yok, esnaf da kendini tamamen bırakmış. Herkes elleriyle seçiyor, çoğunda da maske yok. İşte pazarın halini görüyorsunuz" dedi.

"Şikayetçiysen git dilekçe yaz"

Şen'in söylediklerini duyan başka bir vatandaş ise yanına gelerek ona tepki gösterdi. 20 yaşın altında olduğu için yaklaşık 45 gündür evden çıkmadığı öğrenilen genç kız, "Şikayetçiysen git dilekçe yaz. Bu durumdan ben de memnun değilim ama sen kalkıp bu insanların ekmeğini elinden alacak şekilde yorum yapıyorsun" dedi. Bunun üzerine Şen, "Neden bağırıyorsun, yoksa esnaf mısın burada?" diye sorunca genç kız, "Ben bağırırım, evet esnafım. Git bak şuradayım" şeklinde ilginç bir tepki gösterdi.

Pazarda sosyal mesafe kuralına uyulmamasını eleştiren vatandaşa tepki gösteren genç kız daha sonra oradan ayrıldı. Pazara alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar da sosyal mesafe kurallarına uymamaya ve sebze meyveleri elleriyle seçmeye devam etti.

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı semt pazarında ilginç tartışma kamerada

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti Haber
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı Haber
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor Haber
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! Haber
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek Haber
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Haber
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi
Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde
3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde
Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor
Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor
Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi
Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan koronavirüse yakalandı
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
İstanbul'da görüntü değişmedi: Bu kez Sancaktepe'de sosyal mesafe hiçe sayıldı
İstanbul'da görüntü değişmedi: Bu kez Sancaktepe'de sosyal mesafe hiçe sayıldı
Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı
Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı
19 kişinin hayatını kaybettiği Ordu'da uyarılar devam ederken, Çatalpınar ilçesinde hiç pozitif vaka çıkmadı
19 kişinin hayatını kaybettiği Ordu'da uyarılar devam ederken, Çatalpınar ilçesinde hiç pozitif vaka çıkmadı
MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu
MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu
Bu hafta tüm yurtta etkili olacak 'çöl tozları' için uzmanlardan uyarı: Korona ile benzer belirtiler gösteriyor
Bu hafta tüm yurtta etkili olacak "çöl tozları" için uzmanlardan uyarı: Korona ile benzer belirtiler gösteriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Süreyya Önder Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Neva Hadise Sinem Kobal Türkan Şoray
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Bülent Uygun Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Karar Haziran Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı semt pazarında ilginç tartışma kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 21:13:14. #1.14#
title