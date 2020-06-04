Sosyal mesafeli yaz tatili başladı
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Sosyal mesafeli yaz tatili başladı

Sosyal mesafeli yaz tatili başladı Bodrum'a yerli turist gelmeye başladı Muğla'nın Bodrum ilçesinde açılan otellere, 1 Haziran'dan itibaren kalkan seyahat kısıtlaması ve yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yerli turist gelmeye başladı.

04.06.2020 13:20 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:28

Sosyal mesafeli yaz tatili başladı

Bodrum'a yerli turist gelmeye başladı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde açılan otellere, 1 Haziran'dan itibaren kalkan seyahat kısıtlaması ve yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yerli turist gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni normalleşme sürecini açıklamasıyla Bodrum'da hummalı bir çalışma başladı. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile kalkan seyahat yasağı, turizmin yerli turiste açılmasıyla birlikte ilk önce evleri bulunan tatilciler Bodrum'a akın etmeye başladı. Ardından oteller korona virüs (Covid-19) salgınına karşı aldıkları önlemlerin ardından otellerde kapılarını yerli turiste açmaya başladı. Pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması alınan, sıkı önlemlerle evde kalan vatandaşlar yaklaşık 2 ayın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjde ile rahat bir nefes aldı. Pandemi sürecinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı tedbirlere uyan vatandaşlar süreci atlattıktan sonra soluğu Ege'de aldı. Korona virüs nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan vatandaşlar Bodrum'daki otellere gelerek tatilin tadını doyasıya çıkarmaya başladı.

Sosyal mesafeli tatil keyfi

Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde tatil yapan yerli turist, korona virüse karşı tedbiri de elden bırakmıyor. Oteller; odalara, restoranlara günlük dezenfekte uygularken, otel girişlerindeki el dezenfekte losyonları, kolonyalar otel çalışanları tarafından karşılanıyor. Maske ile tatil yapan yerli turist, denize ve havuza girerken, restoranda yemek yerken sosyal mesafeye dikkat ediyor. Sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar ise otellerin görevlendirdiği personeller tarafından uyarılıyor. Bu durumdan şikayet etmeyen yerli turist ise hiç değilse tatil yapabildiklerini, tedbirlerin güzel olduğunu söyledi.

Korona virüs salgınından bunalıp Bodrum'a tatile geldiklerini söyleyen yerli turistler, "Korona virüsten çok bunaldık. 3 aydır İstanbul'da pandemi önlemlerinden bunaldık. 1 Haziran'da seyahat yasağı da kalkınca hadi Bodrum'a gidelim dedik. Araştırmalarımız sonucunda oteli de uygun bulunca geldik Bodrum'a pandemiden kaçtık. Kafa dinlemeye geldik" ifadelerini kullandı.

Royal Arena Otel Genel Müdürü Kıvanç Erünlü ise oteldeki tüm korona virüs önlemlerini aldıklarını belirterek, "Misafirlerimi 1 Haziran'dan itibaren otelimize kabul etmeye başladık. Bakanlıklarımızın belirlediği genelgelere göre hazırlıklarımız yaptık. Kapılarımızı açtık misafirlerimizi artık konaklatmaya başladık otelimizde. Otel girişinden itibaren misafirlerimize sosyal mesafeyi hatırlatacak etiketlerimiz var. Direk karşılamada kapı girişinde bir arkadaşımız gelen misafirlerimizi karşılıyor. Misafirlerimizin ateşleri ölçülüyor. Maske ve eldiven isteyen misafirlerimize hediye ediliyor. Dokunmadan dezenfekte makinelerimizle eller dezenfekte ediliyor. Misafirlerimizin ateşi ölçümü her giriş çıkışlarında kayıt yapılıyor. Otele tatile gediğinde ilk ateş ölçümü sırasından ateşi yüksek çıkarsa dışarıda 15 dakika bekletilip tekrar ateşi ölçülüyor. Ateşi tekrar yüksek çıkarsa sağlık kuruluşuna haber veriliyor" dedi.

6 aylık bebekleriyle Aksaray'dan Bodrum'a gelen Güneş ailesi ise, pandemi döneminde çok bunaldıklarını ve hiç değilse 1 haftalık bir tatil yaparak rahat bir nefes almak istediklerini belirtti.

Bodrum'a tatile gelen hemşire Cihan Köse de sosyal mesafeye uyarak tatil yaptıklarını belirterek çok yoğun bir dönemin ardından rahat bir nefes alıp sosyal mesafelere uygun bir tatil yaptıklarını söyledi.

Spor salonu işletmecisi Musa Furkan Tekin ise değişik bir tatil yaptıklarını ifade ederek "Otele girdiğimizde alışılmışın dışında bir uygulama olduğu için alışamadık ilk başta. Geldiğimiz otelin aldığı önlemler içimizi biraz rahatlattı. Garip geldi böyle bir tatil sonra alıştık 2'nci günden itibaren. Covid-19 pandemisinden bunalmıştık, bu tatil iyi geldi" ifadelerini kullandı.

Bodrum'a tatile gelen hemşire Gizem Alkız ise uzun ve yorucu bir dönemin ardından kısa bir tatil yaptıklarını ifade ederek, "Alışılmışın dışında bir tatil yapıyoruz. Otelin önlemlerinin yanı sıra biz de kurallara dikkat edersek daha da güzel bir tatil olacağını söyleyebilirim. Otel zaten gerekli tüm önlemleri almış. Biz de dikkat edersek gayet güzel bir tatil oluyor" şeklinde konuştu.

Birçok lüks otelin ise 5 Haziran'dan itibaren açılacağı, rezervasyonların ise az olduğu öğrenildi. Gelen turistleri güzel ağırlamak için tüm otellerin hijyen konusunda önlemlerini iki katı arttırdığı öğrenildi.

Sosyal mesafeli yaz tatili başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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