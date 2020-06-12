Sosyal mesafeli üçüncü cuma namazı kılındı
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Sosyal mesafeli üçüncü cuma namazı kılındı

Sosyal mesafeli üçüncü cuma namazı kılındı Adana'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında bugün üçüncü cuma namazı kılındı.

12.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:04

Sosyal mesafeli üçüncü cuma namazı kılındı

ADANA - Adana'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında bugün üçüncü cuma namazı kılındı.

Normalleşme süreci kapsamında 74 gün sonra ilk cuma namazı iki hafta önce kılındı. Üçüncü namaz ise belirlenen yerlerde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kalabalık bir cemaatle kılındı.

Namazdan önce cemaate maske dağıtıldı. Cemaat, girişte verilen maskeleri takıp seccadeleri çimlere sererek namazlarını kıldı.

Sosyal mesafeli üçüncü cuma namazı kılındı

Kaynak: İHA

Manşet

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