Sosyal mesafeli tatil: Bu yazı çadırda geçiriyoruz
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Sosyal mesafeli tatil: Bu yazı çadırda geçiriyoruz

Sosyal mesafenin bir hayli önemli olduğu bu zamanlarda kalabalıktan uzakta kendinizle ya da sevdiklerinizle baş başa mesafeli bir tatil planlıyorsanız birbirinden güzel kamp alanları yardımınıza koşuyor.

Sosyal mesafeli tatil: Bu yazı çadırda geçiriyoruz
11.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:24

Sosyal mesafenin bir hayli önemli olduğu bu zamanlarda kalabalıktan uzakta kendinizle ya da sevdiklerinizle baş başa mesafeli bir tatil planlıyorsanız birbirinden güzel kamp alanları yardımınıza koşuyor. obilet.com, Türkiye'de kamp yapabileceğiniz en iyi adresleri sizin için bir araya getirdi.

Tercihinizi ister ormanlardaki oksijeni bol kamp alanlarından yana kullanın isterseniz de deniz ya da göl kenarındaki kamp alanlarından size en cazip geleni seçin. Türkiye'de her bütçeye, her moda uygun birçok kamp alanı bulmak mümkün. Kamp malzemelerinizi hazırladıktan sonra obilet.com web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden hızlıca uçak ya da otobüs biletinizi alarak kamp tatilinizi planlamaya başlayabilirsiniz.

İşte Türkiye'de kamp yapabileceğiniz onlarca alandan birkaçı:

Yedigöller Milli Parkı, Bolu

Türkiye'nin en bilinen ve en sevilen kamp alanlarından biri Yedigöller Milli Parkı'ndaki kamp alanı. Doğanın her haline tanıklık edebileceğiniz Yedigöller Milli Parkı'nda bir yandan yürüyüş yapabilir bir yandan da rengarenk doğada birbirinden güzel fotoğraflar çekebilirsiniz.

Doğayla o kadar iç içe olmak istemezseniz de gölde oltanızla balık tutabilirsiniz, tercih sizin. Yedigöller Milli Parkı'nda her zevke her moda uygun bir aktivite bulmak mümkün.

Kelebekler Vadisi, Ölüdeniz

Bir yanım yemyeşil orman bir yanım masmavi sular olsun diyorsanız Kelebekler Vadisi'ndeki kamp alanı en keyifli alternatiflerden biri olacaktır. Ulaşımı biraz zor olsa da oksijeni bol bir doğada ister huzur dolu bir kamp planlayın isterseniz de paraşüt gibi doğa sporları yaparak adrenalin dolu dakikalar yaşayın.

Eğer çadırda kalmak istemezseniz de çevredeki bungalovlarda kalabilirsiniz.

İğneada Longoz Ormanları, Kırklareli

İstanbul'un yanı başında sayılabilecek bir yerde, dünyanın sayılı doğal güzelliklerinden biri olan longoz ormanlarıyla çevrili bir alanda kamp yapmak isterseniz istikametiniz Kırklareli olsun.

İğneada'da birçok farklı kamp alanı var. O yüzden önce hepsini gezmenizi tavsiye ediyoruz. Sonrasında içinize en çok hangisi sinerse oraya yerleşip kendinizi doğanın huzurlu kollarına bırakabilirsiniz.

Çamardı-Aladağlar, Niğde

Çadırımı şöyle göl kenarına kurayım, suyun sesiyle dinleneyim derseniz Aladağlar güzel bir alternatif olacaktır. Karşınıza çıkan ilk gölün kenarında yer bulamazsanız hemen moralinizi bozmayın. Çünkü Aladağlar'da irili ufaklı pek çok göl var. Elbet birinin yanı başında gönlünüze göre bir yer bulursunuz.

Çadır hayatı pek bana göre değil derseniz de bölgede bungalov alternatifinizin olduğunu da söylemeden geçmek olmaz. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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