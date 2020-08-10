Sosyal mesafeli sinema şenliği
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Sosyal mesafeli sinema şenliği

- Sosyal mesafeli sinema şenliği Çalı'da film şölenine muhteşem final Nilüfer Belediyesi'nin, ÇEKÜDER ile birlikte bu yıl 5. kez düzenlediği Çalı Köy Filmleri Festivali üç günlük şölenin ardından sona erdi.

10.08.2020 14:26 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:34

- Sosyal mesafeli sinema şenliği

Çalı'da film şölenine muhteşem final

BURSA - Nilüfer Belediyesi'nin, ÇEKÜDER ile birlikte bu yıl 5. kez düzenlediği Çalı Köy Filmleri Festivali üç günlük şölenin ardından sona erdi. Nuri Bilge Ceylan'ın "Ahlat Ağacı" filmiyle sona eren festivale Bursa ve çevre illerden katılanlar, salgına karşı alınan önlemleri yerinde bulduklarını belirterek, bu tür etkinliklere hasret kaldıklarını dile getirdiler.

Köy filmlerini sanatseverlerle buluşturan 5. Çalı Köy Filmleri Festivali, bu yıl da katılımcılara doğanın eşsiz güzelliği altında film izleme keyfi yaşattı.

Nilüfer Belediyesi'nin, Çalı Çevre ve Kültür Derneği iş birliğiyle düzenlediği festival, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun önlemler altında yapıldı. Katılımcı sayısının sınırlı tutulduğu festivalde, katılımcıların sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları için büyük hassasiyet gösterildi.

Söyleşi ve atölyeler düzenlendi

Çalı Köy Filmleri Festivali'nin ikinci gününde Çalı Mahallesi çocuklarının katılımı ile atölyeler düzenlendi. Bu atölyelerden biri artık nesli tükenmekte olan canlılardan ve daha önceleri Çalı bölgesinde çokça görülen avavi böceğinin ismiyle düzenlenen atölyeydi. Çocuklar atölyede avavi böceğini çizerek boyama yaptı. Yine Çalı bölgesinde yetişen ağaç türlerinden biri olan çitlembik ağacı adıyla düzenlenen atölyeye katılan çocuklar da çitlembik ağacını konu edinerek baskı çalışması yaptı. Nilüfer Belediye Başkan Vekili Rasih Konca, çocukların katıldığı atölyeleri ziyaret ederek çalışmalarını inceledi.

Nuh Tepesi beğeni topladı

Festivalin ikinci gününde iki film izleyici ile buluştu. Bu filmlerden biri yönetmenliğini Cenk Ertürk'ün yaptığı, çekimleri Bursa'nın Keles İlçesi'nde yapılan "Nuh Tepesi" adlı filmdi. Haluk Bilginer ve Ali Atay'ın başrollerini paylaştığı film ilgiyle izlendi.

Film gösteriminin ardından Nuh Tepesi'nin yönetmeni Cenk Ertürk, yapımcı Alp Ertürk ve oyuncular Murat Deniz ile İsmail Ay söyleşiye katıldılar. Nilüfer Belediyesi'nin Türkiye'de benzeri olmayan bir festival düzenlediğini belirten yönetmen Cenk Ertürk, emeği geçenleri kutladı. Köy filmlerinin farklı bir yapısı ve duygusu olduğunu ifade eden Ertürk, filmin Bursa'da çok güzel bir ortamda çekildiğini vurguladı.

"Nuh Tepesi"nin katıldığı festivallerden güzel tepkiler aldığını söyleyen Ertürk, "Bu filmin hikayesi, 2013 yılında üniversite okurken tez için kısa film yazmam gerektiğinde başladı. Filmi Eskişehir'de çekmek isterken bir davet üzerine Bursa'ya geldik ve sohbet üzerine Keles bölgesi tavsiye edildi. Geldik gördük ve istediğimiz yer olduğuna karar verdik. Senaryoyu Haluk Bilginer ve diğer oyuncular da görünce çok beğendiler, projede yer aldılar. "Nuh Tepesi", bir yandan babasının isteğini yerine getirmek, diğer yandan da ayrılmak üzere olduğu hamile karısıyla arasını düzeltmek için çabalayan bir adamın hikayesini konu ediyor. Çok güzel tepkiler alan film hepimizi memnun etti" dedi.

Yapımcı Alp Ertürk de festivali çok başarılı bulduklarını belirterek Nilüfer Belediyesi'ni kutladı. Ertürk, gelecek yıl da yeni bir köy filmi ile Çalı Köy Filmleri Festivali'nde yer almak istediklerini söyledi. Oyuncular Murat Deniz ve İsmail Ay da insanların kültür sanat etkinliklerine hasret kaldıkları bir dönemde düzenlenen festivale katılmaktan mutlu olduklarını belirttiler. Söyleşi sonunda Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan konuklara günün anısına hediye verdi. Söyleşinin ardından günün ikinci filmi "Kaptan Fantastik" gösterime sunuldu.

Festivale konserli final

Festivalin son gününde Nuri Bilge Ceylan'ın "Ahlat Ağacı" isimli filmi izleyici ile buluştu. Çalı Futbol Sahası'nda sosyal mesafe korunarak oluşturulan izleme alanını dolduran sanatseverler filmi ilgiyle izledi. Üç saatlik film gösteriminin ardından da 5. Çalı Köy Filmleri Festivali'nin kapanışı konserle yapıldı. Bursalı sanatçılar Ceren Tokgöz ve Ümit Büyükkoyuncu verdikleri akustik konserle katılımcılara keyifli anlar yaşattılar. Sanatcılar, fesitvale katılanlara dünya müziklerinden ve unutulmaz film müziklerinden bir dinleti sundular. Festivale müzikle veda eden katılımcılar salgın nedeniyle kültür sanat etkinliklerine hasret kaldıklarını belirterek, Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği bu festivalin kendilerine çok iyi geldiğini söylediler. Aralarında İstanbul'dan festival için gelen sanatseverlerin de bulunduğu katılımcılar, festivaldeki film seçimini de çok iyi bulduklarını belirttiler.

Sosyal mesafeli sinema şenliği

Kaynak: İHA

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