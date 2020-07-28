Sosyal mesafeli pazarlık istasyonu
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Sosyal mesafeli pazarlık istasyonu

Sosyal mesafeli pazarlık istasyonu Kurbanlık pazarlarında alıcı ve satıcı pazarlığı tahtadan el ile yapıyor.

28.07.2020 15:59 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:07

Sosyal mesafeli pazarlık istasyonu

AMASYA - Kurbanlık pazarlarında alıcı ve satıcı pazarlığı tahtadan el ile yapıyor.

Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü korona virüs tedbirleri kapsamında hayvan pazarına sosyal mesafeli pazarlık istasyonu kurdu. Alıcı ve satıcı burada sosyal mesafe korunarak, tahtadan elle pazarlık yapıyor. Bunun yanında zabıta ekipleri pazara giren vatandaşların ateşlerini ölçüyor, araçları dezenfekte ediyor.

Pazarlık istasyonunda alıcı ve satıcılar korona virüs tedbirleri kapsamında tahtadan el ile sıkı pazarlıklar yapılıyor. Amasya Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Kesler, "Kurban Bayramımız yanaştığı için pazarlarımız oluşmakta, pazarlarımızda Kovid-19 tedbirleri gereği alınan tedbirlerimiz var halkımızın sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirmesi için. İlk olarak pazara giren araçlar dezenfekte ediliyor, maskelerimizi veriyoruz, el dezenfeksiyonu yapıyoruz. Görevli arkadaşlarımız mal pazarında sürekli denetimler yapıyor. Biliyorsunuz bir gelenek var bizde, pazarlık edilirken tokalaşma geleneği, bu gelenekte tabii ki sürdürülüyor. Geleneği devam ettirmek amacıyla bu korona virüs tedbirleri dolayısıyla biz belediyemiz olarak sosyal mesafeli pazarlık istasyonu yaptık. İsteyen geliyor burada pazarlığını yapıyor. Hem de maske kullanım, mesafeyi koruma, hem de teması önleme anlamında böyle bir proje düşündük, bunu da uyguladık. Bu vesileyle tüm halkımızın kurban bayramını kutlar, kazasız belasız, huzurlu, sağlıklı bir şekilde bayram geçirmesini dilerim" dedi.

Pazarda yapılan pazarlığın ardından istasyon ve tahta el tekrar tekrar dezenfekte ediliyor. Pazarda istasyonu kullanmayan alıcı ve satıcılar sosyal mesafeyi koruyarak, sopayla da pazarlık yapıyor. Pazarda küçükbaş hayvanlar 600 TL ile 2 bin TL, büyükbaş hayvanlar 6 bin TL ile 20 bin TL arasında alıcı buluyor.

Sosyal mesafeli pazarlık istasyonu

Kaynak: İHA

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