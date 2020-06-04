Sosyal mesafeli partiyle stres atıp sezon provası yaptılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sosyal mesafeli partiyle stres atıp sezon provası yaptılar

Sosyal mesafeli partiyle stres atıp sezon provası yaptılar 1.5 metre kuralına göre çekilen şeritlerin arasına giren davetliler, DJ eşliğinde çalan hareketli müziklerle doyasıya eğlendiler.

04.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:36

Sosyal mesafeli partiyle stres atıp sezon provası yaptılar

1.5 metre kuralına göre çekilen şeritlerin arasına giren davetliler, DJ eşliğinde çalan hareketli müziklerle doyasıya eğlendiler.

ANTALYA - Türkiye'de sosyal mesafe kurallarına uygun ilk eğlence, Antalya'nın Alanya ilçesindeki 5 yıldızlı otelde düzenlendi. Partide çekilen şeritlerin içine giren çok sayıda davetli, sosyal mesafeyi koruyarak DJ eşliğinde çalan müzikle hem doyasıya eğlendi, hem yoğun geçmesi planlanan sezonun provasını yaptı.

Korona virüs salgınının kontrol altına alınmasının ardından Türkiye'de 1 Haziran itibariyle normalleşme süreci başladı. Bu kapsamda yeni düzenlemeler hayata geçirilirken, Antalya'nın ünlü turizm destinasyonlarından olan Alanya'daki otellerde sezon hazırlıklarında havuzdan restorana, odalardan eğlence mekanlarına kadar bütün alanlar tek tek elden geçirerek sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde dizayn etti.

Türkiye'nin ilk sosyal mesafeli partisi

Çok sayıda tesis Korona virüs tedbirleri kapsamında hazırlıklarını tamamlayıp müşterilerini beklerken, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde hizmet veren bey yıldızlı Kırbıyık Resort Hotel, Türkiye'de ilk olma özeliğini taşıyan sosyal mesafe kurallarına uygun partiye imza attı. Otelin bahçesindeki doğayla bütünleşen alanında şeritler çekilerek sosyal mesafeye uygun halde parti düzenledi. 1.5 metre kuralına göre hazırlan şeritlerin arasına giren davetliler, DJ eşliğinde çalan hareketli müziklerle doyasıya eğlendi. Renkli görüntülerin kaydedildiği etkinlik gün batıncaya kadar devam etti.

"Normalleşme sürecine destek olmak istedik"

Kırbıyık Resort Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Busem Kırbıyık, 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine girilmesiyle çeşitli etkinlikleri başlattıklarını söyledi. Otel olarak normalleşme sürecine dikkat çektiklerini aktaran Kırbıyık, " Normalleşme sürecine bizlerde destek olmak istedik. Hem sosyal mesafeyi koruma adına hem de hayatın devam ettiğini göstermek adına böyle bir etkinliğe imza attık" dedi.

"Bizlerde sosyal hayata dönmeyi çok özledik"

İnsanların normal hayatını devam etmeyi çok özlediğini söyleyen Kırbıyık, " Bizde bu bağlamda onlara destek olmak istiyoruz. Bizlerde sosyal hayata dönmeyi çok özledik. O yüzden kendimiz gibi düşünüp eğlenceli bir ortam oluşturmayı düşündük. Otel bünyemizde sezon boyunca bu tarz etkinliklerimiz devam edecek. Umarım eğlendirici olmuştur ve bir başlangıca örnek olur. Çünkü bu süreçte hepimizin dikkat etmesi gereken birçok kural var" diye konuştu.

Sosyal mesafeli partiyle stres atıp sezon provası yaptılar

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü Haber
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı! Haber
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla Haber
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi Haber
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Dünya Sağlık Örgütü yanıldı, Bakan Koca yanılmadı! Türkiye'nin 'ilaç' itirazı sonuç verdi
Dünya Sağlık Örgütü yanıldı, Bakan Koca yanılmadı! Türkiye'nin "ilaç" itirazı sonuç verdi
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Son Dakika: Bakan Koca'dan 'Sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu
Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit...
Pentagon, Washington yakınlarına konuşlandırdığı kuvvetleri geri çekiyor
Pentagon, Washington yakınlarına konuşlandırdığı kuvvetleri geri çekiyor
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı
YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı
Sağlık Bakanı Koca, salgın sürecinde 'en güvenilir bilgi kaynağı' çıktı
Sağlık Bakanı Koca, salgın sürecinde "en güvenilir bilgi kaynağı" çıktı
Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0
Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0
Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var
Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var
Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına 'Yokluğa mahkum edin' talimatı
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya kulübü Hermannstadt'ı satın aldı ve model kızını başkan yaptı
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya kulübü Hermannstadt'ı satın aldı ve model kızını başkan yaptı
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ali Babacan Faik Öztrak Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Haldun Dormen Seren Serengil Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Mehmet Aurelio Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Haziran Otomobil Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Sosyal mesafeli partiyle stres atıp sezon provası yaptılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 11:39:24. #1.14#
title