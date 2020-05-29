Sosyal mesafeli, maskeli cuma namazı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sosyal mesafeli, maskeli cuma namazı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Kırıkkale'de uzun bir süre sonra sosyal mesafeye uygun ve maskeli bir şekilde cuma namazı kılındı.

Sosyal mesafeli, maskeli cuma namazı
29.05.2020 14:26 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:30

Korona virüs tedbirleri kapsamında Kırıkkale'de uzun bir süre sonra sosyal mesafeye uygun ve maskeli bir şekilde cuma namazı kılındı.

Korona virüs önlemleri dolayısıyla uzun bir süredir ibadete kapalı olan camiler, bugün cuma namazının kılınmasıyla birlikte kademeli olarak ibadete tekrar açıldı. Cemaatle birlikte belirli kurallar çerçevesinde camiler başta olmak üzere spor salonu, pazar yeri gibi açık alanlarda kılınacak namaz öncesinde de tüm hazırlıklar tamamlandı. Kırıkkale'de de 44 camide ve belirlenen 4 kapalı pazar alanında cuma namazı eda edildi.

Girişte vatandaşlara maske dağıtıldı

Normalleşme adımları çerçevesinde cemaatle kılınan cuma namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kırıkkale Valiliği tarafından dün açıklanan kurallar dahilinde cuma namazını kılmak için cami ve Pazar alanına gelen vatandaşlara Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince koruyucu maskeler dağıtılırken girişte de eller dezenfekte ettirildi. Görevliler, cuma namazını kılmak için alanlara gelenleri sık sık kurallara uyulması noktasında uyarırken kartonlarda da namaz kılınmasına müsaade edilmedi. Daha sonra 1,5 metre mesafe kuralların göre vatandaşlar getirdikleri seccadelerini sererek, cuma namazı öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Cemaatle birlikte mesafeli olarak kılınan cuma namazı farzın ardından insanlara geriye kalan sünnet namazlarını ise evde kılmaları hususunda bilgilendirme yapıldı.

Hutbede İstanbul'un Fethi anlatıldı

Nur Camisi'nde kalabalık bir cemaatin katılım gösterdiği namazı da İl Müftüsü Şahin Yıldırım kıldırdı. Yıldırım, cuma hutbesinde "Aziz İstanbul'un kapıları 29 Mayıs 1453 günü muazzam bir fetihle İslam'a ve şanlı medeniyetimize açılmıştı. Ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Salgın hastalık sebebiyle bir süredir kapalı olan camilerimizin kapıları da yine bugün aziz milletimize ve değerli cemaatimize açılıyor. Fethin coşkusu ile camilerimize kavuşmanın sevincini bir arada yaşıyoruz. Bu büyük nimetin kıymetini bilelim. Sorumluluğumuzu unutmayalım. Tedbirlere hassasiyetle uyalım" hutbesini okudu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Haber
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Bayram sabahı Beyoğlu'nda 3 Faslının yaşlı adamı gasp ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı
Bayram sabahı Beyoğlu'nda 3 Faslının yaşlı adamı gasp ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı
Gençler arasındaki kavgada, 17 yaşındaki genç 8 yerinden bıçaklandı
Gençler arasındaki kavgada, 17 yaşındaki genç 8 yerinden bıçaklandı
Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı
Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı
Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin özelliklerini paylaştı
Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin özelliklerini paylaştı
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı
Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor
Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Horta'nın teknik direktörü oldu
Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Horta'nın teknik direktörü oldu
Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi
Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Sosyal mesafe kurallarına aykırı antrenman yapan LASK Linz'in 12 puanı silindi
Sosyal mesafe kurallarına aykırı antrenman yapan LASK Linz'in 12 puanı silindi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Destici Alparslan Türkeş
Magazin Özkan Uğur Ayça Varlıer Bergüzar Korel İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Karar Haziran Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig
Şu an buradasınız: Sosyal mesafeli, maskeli cuma namazı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 14:30:16. #1.14#
title