Sosyal mesafeli, maskeli 19 Mayıs kutlaması
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Sosyal mesafeli, maskeli 19 Mayıs kutlaması

Sosyal mesafeli, maskeli 19 Mayıs kutlaması Adana'da, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısya sosyal mesafeye uyulup, maske takılarak anıta çelenk sunumu yapıldı Adana'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101.

Sosyal mesafeli, maskeli 19 Mayıs kutlaması
19.05.2020 09:58 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:58

Sosyal mesafeli, maskeli 19 Mayıs kutlaması

Adana'da, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısya sosyal mesafeye uyulup, maske takılarak anıta çelenk sunumu yapıldı

ADANA - Adana'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal mesafeye uyup, maske takılarak anıta çelenk sunuldu.

Yeni tip korana virüs nedeniyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramındaki gibi toplu törenler iptal oldu. Bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sade bir törenle kutlandı.

Adana İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizesinde Atatürk anıtının önüne çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Tüm bunlar azami katılımla maskeli ve sosyal mesafe korunarak yapıldı.

Törene CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ve bazı bürokratlar katıldı.

Saat 19.19'u gösterdiğinde ise 5 Ocak Fatih Terim Stadında İstiklal Marşı okunarak da bayramın kutlanacağı öğrenildi. Bu saatte tüm Adanalılar balkonlara davet edildi.

Ayrıca Adana'da bütün cadde ve sokaklar Atatürk ve Türk Bayraklarıyla donatıldı.

Kaynak: İHA

Manşet

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