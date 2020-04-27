Sosyal mesafeli kuşkonmaz hasadı Sosyal mesafeli kuşkonmaz hasadıİSTANBUL'da, tekstil ve gıda üretim alanlarında pazarlama müdürü olarak çalışırken, iş gezisinde gördüğü kuşkonmazın üretimine memleketi Muğla'nın Ula ilçesinde başlayan Aslı Aksoy (39), 12 kadın çalışanı ile sosyal mesafe kuralına uyarak hasat yapıyor.

Sosyal mesafeli kuşkonmaz hasadı

İSTANBUL'da, tekstil ve gıda üretim alanlarında pazarlama müdürü olarak çalışırken, iş gezisinde gördüğü kuşkonmazın üretimine memleketi Muğla'nın Ula ilçesinde başlayan Aslı Aksoy (39), 12 kadın çalışanı ile sosyal mesafe kuralına uyarak hasat yapıyor. Aksoy, bu yıl tarlasından 20 ton ürün almayı hedeflediğini söyledi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü'nden mezun olup, yüksek lisans yaptıktan sonra İstanbul'da tekstil ve gıda üretim alanlarında pazarlama müdürü olarak çalışan Aslı Aksoy'un hayatı, ABD'nin New York şehrinde yediği kuşkonmaz ile değişti. 13 yıllık iş hayatını bir kenara bırakan Aksoy, 2015 yılının Aralık ayında, memleketi Muğla Ula'nın Yeşilçam Mahallesi'nde 40 dönümlük arazide kuşkonmaz üretimine başladı. Aksoy, tarlasında bakım ve dikim çalışmalarının ardından ilk hasadını 2017 yılında gerçekleştirdi. O yıl 7 ton, 2018'de 10 ton, geçen yıl ise 15 ton ürün hasat eden Aksoy, 'İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası' alıp, ürettiği kuşkonmazı satmak için büyük mağazalarla satış sözleşmesi imzaladı. Tarlasında koronavirüs salgını önlemleri kapsamında maske ve eldiven takıp, 12 kadın çalışanıyla birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak hasat yapan Aksoy, bu yılki hedefinin ise 20 ton olduğunu söyledi.

'İZOLE OLARAK EVDEN TARLAYA, TARLADAN EVE GİDİYORUZ'

Aslı Aksoy, kuşkonmaz üretiminin sürekliliği için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Bu dönemde güvenli gıdaya ulaşmak çok önemli. Koronavirüs salgını günlerinde hassasiyetlerimizi en yukarı taşıdık. Hijyenle ilgili önlemlerimizi alarak yılmadan ürünümüzü kargo ile vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Köyümüzün kadınları ile birlikte üretime devam ediyoruz. Dikkat ettiğimiz en önemli konulardan biri de sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışmak. Evden tarlaya, tarladan eve gidiyoruz. Kendimizi izole etmiş durumdayız. Misafir kabul etmiyoruz" dedi.

'20 TON HEDEFİNE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Avrupa'da kuşkonmaz mevsimi geldiği zaman coşku yaşandığını kaydeden Aksoy, "Almanya'da kuşkonmaz üretimi ve hasadında çalışacak kişilerin bulunmasında zorlanıldı. Almanlar bu dönemde Romanya'dan gelen işçilere kapılarını açtı. Orada kıymetli sebzeyi toprakta bırakmamak için koronavirüse karşı büyük bir emek söz konusu. Bizler de mart ayından bu yana 10 ton hasat gerçekleştirdik. Mayıs sonuna kadar 10 ton daha hasat yaparak 20 ton hedefine ulaşacağımıza inanıyorum. Fiyatlar sezon içerisinde değişiklik gösteriyor. Toptan olarak kilosu 35-40 lira, parakende ise 45-50 lira seviyelerinde satılıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA