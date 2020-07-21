Sosyal mesafeli kurban pazarı Yıldırım Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında sıkı tedbirler aldığı İsabey Kurban Pazarı'nda hayvan satışlarını hijyenik ortamda sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştiriyor.

Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satışı yapılan İsabey Kurban Pazarı'nda vatandaşların ve çevre sağlığının korunması amacıyla koruyucu ve önleyici tedbirlerin eksiksiz uygulanması için denetimlerde bulundu. Yapılan denetimlerde kurbanlık hayvanların geldiği yerler, sağlık raporları, küpesi ve numarasına bakılırken, satış alanlarında da hijyen ve uygunluk kontrolleri yapıldı.

'SIKI TEDBİRLER ALDIK'

İlçede kurbanlık satışlarının başladığını, hem üreticinin hem de alıcının mağdur olmaması için denetimleri arttırdıklarını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Amacımız, hemşehrilerimizin sağlıklı, huzur ve güven içinde kurban ibadetlerini yerine getirmelerini sağlamak. Covid-19 salgın tehdidi halen insanlarımızı tehdit ederken, denetim personelimizin kontrolünde hem besicilerimizin, hem de kurban alışverişine gelen vatandaşlarımızın ateş ölçümlerini sık sık gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'DEĞNEKLİ PAZARLIK'

Kurban almak isteyenlere ve satıcılara alışveriş esnasında sosyal mesafeye uyulması konusunda da gerekli uyarıları yaptıklarını aktaran Başkan Yılmaz, "Özellikle kurban alışverişi geleneklerinden olan pazarlık esnasında yapılan tokalaşmaya bu sene besicilerimizin ve hemşehrilerimizin olası bulaş riskine karşı ara vermesi oldukça önem arz ediyor. İnşallah kazasız, problemsiz ve en önemlisi sağlığımızı koruyarak bu süreci tamamlayacağız" dedi. Öte yandan bir kurban klasiği haline gelen pazarlıklar, yeni normalleşme sürecinde ise yakın temasın önüne geçmek için değnekle yapılıyor.

Kaynak: Bültenler