Sosyal mesafeli ilk sınav gerçekleştirildi DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını nedeni ile alınan tedbirler kapsamında kapatılan sürücü kursları, normalleşme sürecinin ardından tekrar hizmet vermeye başladı.

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını nedeni ile alınan tedbirler kapsamında kapatılan sürücü kursları, normalleşme sürecinin ardından tekrar hizmet vermeye başladı. Sürücü kurslarının sınavlarından bir tanesi olan SRC Belgesi almak isteyen vatandaşlar Düzce'de sosyal mesafeli ilk sınav gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce, Türkiye genelinde ticari araç sürücülerine yönelik SRC belgesi sınavları, korona virüs tedbirleri altında düzenlendi. SRC belgesi sınavlarının yapılacağı bina ve salonlar, korona virüs önlemleri kapsamında temizlendi ve dezenfekte edildi. Adaylar, sosyal mesafe korunarak sınav binalarına alındı. Bina girişinde adaylara el dezenfektanı uygulandı ve ateşleri ölçüldü. Binalarda sosyal mesafe kurallarına uygun oturma düzeni oluşturuldu. Sınav salonlarına geçip sıralarına oturan adaylardan isteyenler maskelerini çıkarabildi. Düzce'de Turgut Özal Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen sınava 150 aday katıldı. 15 sınıfta gerçekleştirilen sınavda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA