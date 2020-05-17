Sosyal mesafeli güneşlendiler, yasağa rağmen denize girdiler
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Sosyal mesafeli güneşlendiler, yasağa rağmen denize girdiler

Sosyal mesafeli güneşlendiler, yasağa rağmen denize girdiler Avcılar'da 65 yaş üstü vatandaşlar sahile akın etti Sıcak havayı fırsat bilen kimi vatandaşlar güneşlendi kimisi yasağa rağmen denize girdi Avcılar'da 6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar, sahile akın etti.

Sosyal mesafeli güneşlendiler, yasağa rağmen denize girdiler
17.05.2020 15:11 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:15

Sosyal mesafeli güneşlendiler, yasağa rağmen denize girdiler

Avcılar'da 65 yaş üstü vatandaşlar sahile akın etti

Sıcak havayı fırsat bilen kimi vatandaşlar güneşlendi kimisi yasağa rağmen denize girdi

İSTANBUL - Avcılar'da 6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar, sahile akın etti. Havanın sıcak olmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar sosyal mesafeli ve maskeli şekilde güneşlenirken, kimisi ise yasağa rağmen denize girdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır evden çıkmayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar bugün 2. kez sokağa çıkma izininden faydalandı. 65 yaş üstü vatandaşlardan kimisi sahilde güneşlenirken, kimisi ise yasak olmasına rağmen denize girdi. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları ise bisiklet sürdü. Avcılar Sahili'nde bisiklet ile gezen güvenlik görevlisi ise, megafon ile maske takmayı ve sosyal mesafe kurallarına uymayı ihmal etmemeyi hatırlattı.

Havanın sıcak olmasını fırsat bilen 72 yaşındaki Ali Kuzu ile 73 yaşındaki Ali Erdoğan da Avcılar Sahili'ne giderek güneşin tadını çıkaranlardandı. Sosyal mesafelerini koruyan ve maske takan can dostların güneşlenmeleri renkli görüntüler oluşturdu. Telefon ile haberleştiklerini ve hava almak için dışarı çıkmak istediklerini söyleyen arkadaşlardan Hıdır Erdoğan, evde günlerinin zor geçtiğini ve eşi ile tartıştığını söyledi.

Ali Kuzu ise telefonda arkadaşı Hıdır Erdoğan ile görüştüğünü ve buluşma yerini ayarladıklarını söyledi. Kuzu, güneşlenme fikrinin kimden çıktığı sorusuna arkadaşını göstererek "Sayın dostumdan" dedi.

Ali Kuzu evde balkonda oturduğunu söyleyerek "Evim bahçeli, güzel oturuyorum. Fakat ben kendimi düşünmüyorum vatandaşı düşünüyorum. Tedbirimi alıyorum" şeklinde konuştu.

Sosyal mesafeli güneşlendiler, yasağa rağmen denize girdiler

Kaynak: İHA

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