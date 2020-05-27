Sosyal mesafeli el öpme geleneği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sosyal mesafeli el öpme geleneği

Sosyal mesafeli el öpme geleneği Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında Gezer ailesi fertleri, yaşlı halalarının bayramını sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kutladı.

27.05.2020 15:29 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:34

Sosyal mesafeli el öpme geleneği

VAN - Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında Gezer ailesi fertleri, yaşlı halalarının bayramını sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kutladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların bulduğu ilginç yöntemler, bayramda el öpme geleneğine de yansıdı. Van'daki gençler, tedbire uyarak aile büyüklerinin ellerindeki sopalara şişirilerek bağlanan eldivenleri öptü.

Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde yaşayan Gezer ailesi fertleri de sosyal mesafeye uyarak sürdürdüğü el öpme geleneği görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

Sosyal mesafeli el öpme geleneği

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı Haber
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı Haber
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi Haber
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı Haber
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı
Batmanlı usta, ayda 15 adet bağlama yapıp tanesini 4 bin TL'ye varan fiyatlarla satıyor
Batmanlı usta, ayda 15 adet bağlama yapıp tanesini 4 bin TL'ye varan fiyatlarla satıyor
Vatandaş endişeli! Çalışanı koronadan ölen market, karantinaya alındı
Vatandaş endişeli! Çalışanı koronadan ölen market, karantinaya alındı
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371,9 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371,9 liradan işlem görüyor
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım
Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
Erdoğan ve Bahçeli de katılacak! Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün açılıyor
Erdoğan ve Bahçeli de katılacak! Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün açılıyor
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?
'Kovboy Muhtar' Tuğba Somkaya'nın atını vurdular
"Kovboy Muhtar" Tuğba Somkaya'nın atını vurdular
Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı
Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine hakaret eden 4 CHP'li hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine hakaret eden 4 CHP'li hakkında suç duyurusu
Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlerin borcu olmaması gerekiyor
Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlerin borcu olmaması gerekiyor
ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor
ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Tolga Turgut Mustafa Destici Jülide Sarıeroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ali Uğur Enis Arıkan Acun Ilıcalı Yeliz Yeşilmen
Spor Metin Oktay Ergin Ataman Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Bursa Twitter Survivor
Şu an buradasınız: Sosyal mesafeli el öpme geleneği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 15:34:34. #1.14#
title