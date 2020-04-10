Sosyal mesafeli ekmek kuyruğu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Sosyal mesafeli ekmek kuyruğu - Haber
İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Manisa, Yaşam

Sosyal mesafeli ekmek kuyruğu

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip korona virüs salgınına karşı aralarında Manisa'nın da olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak için sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Manisa'nın Salihli ilçesinde özellikle fırın önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

10.04.2020 23:31 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:31
Sosyal mesafeli ekmek kuyruğu

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip korona virüs salgınına karşı aralarında Manisa'nın da olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak için sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Manisa'nın Salihli ilçesinde özellikle fırın önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Ekmek almak için fırınların önüne gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, sırada bekleyenler sosyal mesafeyi de korumayı ihmal etmedi.

Sokağa çıkma yasağı Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak'ta yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 12 Nisan Pazar günü saat 24.00'e kadar devam edecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi Haber
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hangi cezalar uygulanacak? Bakan Soylu yanıt verdi Haber
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hangi cezalar uygulanacak? Bakan Soylu yanıt verdi
Sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! İşte muaf olanlar Haber
Sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! İşte muaf olanlar
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haber
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik Haber
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haber
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi
Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
90 yaşındaki Alye Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu
90 yaşındaki Alye Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil
Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Doğu Afrika ülkeleri, öncekilerin 20 katı büyüklüğünde çekirge istilasıyla karşı karşıya
Doğu Afrika ülkeleri, öncekilerin 20 katı büyüklüğünde çekirge istilasıyla karşı karşıya
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, plazma tedavisinde sevindiren haberi verdi: Olumlu yanıtlar var
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, plazma tedavisinde sevindiren haberi verdi: Olumlu yanıtlar...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Simge Sağın Levent Dörter Ekrem İmamoğlu Cüneyt Özdemir
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Bülent Uygun Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Nisan Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Sosyal mesafeli ekmek kuyruğu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 01:01:52. #1.14#
title