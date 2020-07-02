Sosyal mesafeli düğün sezonları başladı
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Sosyal mesafeli düğün sezonları başladı

Sosyal mesafeli düğün sezonları başladı Korona virüs nedeni ile Mart ayından beri kapalı olan düğün sezonları bugün itibari ile başladı.

02.07.2020 00:28 | Son Güncelleme: 02.07.2020 01:05

Sosyal mesafeli düğün sezonları başladı

İSTANBUL - Korona virüs nedeni ile Mart ayından beri kapalı olan düğün sezonları bugün itibari ile başladı. Sosyal mesafe kuralına uymak için ise kır düğünleri rağbette.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle kapatılan düğün sezonu bugün itibari ile yeniden başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme takvimine göre, düğün salonları kapılarını uyulması gereken kurallara göre misafirlere açtı. Sezonun yeniden açılmasıyla birlikte dünya evine giren Özlem ve Faruk çiftleri sosyal mesafe kuralına uygun olarak dünya evine girdiler.

Gerekli tedbirlerin alındıktan sonra düğünlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Özlem Hanım," Gereki önemler alındıktan sonra düğünler yapılmalı. Böylece ailelerde mutlu olur çiftlerde mutlu olur. Tabi istiyoruz ki düğünler mutluluğun paylaşıldığı yerler olsun hastalığın değil. O yüzden tedbirleri elden bırakmadan düğünleri böyle gerçekleştireceğiz" diye konuştu

Sosyal mesafeli düğün sezonları başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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