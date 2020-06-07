"Sosyal mesafeli" deniz keyfi Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde sıcak havayı fırsat bilenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenmiş plajlarda denizde yüzmenin keyfini çıkardı.

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde sıcak havayı fırsat bilenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenmiş plajlarda denizde yüzmenin keyfini çıkardı.

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de de sıcak hava dolayısıyla sahillerde yoğunluk yaşandı.

Fethiye'nin ünlü Ölüdeniz Plajı'nda bazı vatandaşlar denize girdi bazıları 2 metre aralıklarla yerleştirilen şezlonglarda güneşlendi. Adrenalin tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak eşsiz Ölüdeniz manzarasını seyretti.

Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı ve Marmaris Belediyesi Halk Plajı'nda da çok sayıda kişi denize girdi ve güneşlendi.

Bodrum'da Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajları tercih edenler deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

Hafta sonu tatilini değerlendirmek için "Sakin Kent" unvanına sahip Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki halk plajına gelenler, yoğunluğa neden oldu. Bazı tatilciler günübirlik tekne turlarıyla Kadın Azmağı deresinde gezintiye çıktı.

Ormanlık alandaki mesire yerine girmek isteyenler görevlilerce ateşleri ölçüldükten sonra içeri alındı.

Kaynak: AA