Sosyal mesafeli çubukla kurban pazarlığı
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Sosyal mesafeli çubukla kurban pazarlığı

Sosyal mesafeli çubukla kurban pazarlığı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sosyal mesafeli çubukla kurban pazarlığıANKARA'da kurban pazarlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında teması önlemek için pazarlıklar, özel yaptırılan 2 metrelik 'sosyal mesafeli pazarlık çubuğu' ile yapılıyor.

Sosyal mesafeli çubukla kurban pazarlığı

ANKARA'da kurban pazarlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında teması önlemek için pazarlıklar, özel yaptırılan 2 metrelik 'sosyal mesafeli pazarlık çubuğu' ile yapılıyor. Pazarda denetim yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, temas olmaması için mutlaka pazarlık çubuğu kullanılması gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı öncesi kurulan kurban pazarlarında koronavirüse karşı tüm tedbirler alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla il müdürlükleri sorumluluk alanlarındaki pazarlarda bulaş riskine karşı el temasını önlemek için özel pazarlık çubukları yaptırdı. Plastik malzemeden yapılan ve iki ucu da 'el' şeklinde olan 2 metre uzunluğundaki çubuklar, pazarlara dağıtıldı. Ankara'daki 14 kurban pazarlarında da pazarlıklar, üzerinde 'Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal mesafeli pazarlık çubuğu' yazan çubuklarla yapılıyor.

PAZARDA DENETİMAnkara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, Gölbaşı ilçesindeki kurban satış ve kesim yerindeki incelemesinde alınan tedbirleri denetledi. Korkmaz, satıcılar ve kurban almak için gelen vatandaşlarla sohbet etti. Korkmaz, özel yaptırdıkları pazarlık çubuğuyla yapılan kurban pazarlığına da katıldı. Korkmaz, kurban satış pazarlarında pandemi önlemlerinin alındığını belirterek, "Girişlerde gerekli kontroller ve bilgilendirmeler yapılıyor. Elle temasın olmaması için yine pazarlık çubukları geliştirildi, onlarla pazarlıklar yapılıyor. Gölbaşı Belediyemiz tarafından modern kesim noktası yapıldı. Vatandaşlarımızın kurbanını aldıktan sonra veteriner hekimler nezaretinde bu noktalarda kesim yapmaları gerekiyor. Geçici kesim noktaları da oluşturuldu, yoğunluk nedeniyle" dedi.'SATIŞ ORANLARI YÜZDE 50 SEVİYESİNDE'

Korkmaz, hayvanın sağlıklı olması, kayıtlı olması, küpeli ve aşılarının yapılmış olmasının son derece önemli olduğunu kaydetti. Korkmaz, "Pazar yerinde tek tek gerekli incelemeler yapılıyor. Hayvan almaya gelen vatandaşlarımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından geliştirilen 'Haysag' uygulamasından küpe numarasını girdiğinde hayvanın nereden geldiği, hangi aşıların yapıldığı, kurbanlık vasıflarını taşıyıp taşımadığı hususları ile ilgili bilgi edinebiliyor. Gezdiğimiz pazarlarda satış oranları yüzde 50'ler düzeyinde, her geçen gün satışlar artıyor" diye konuştu.

Sosyal mesafeli çubukla kurban pazarlığı
Sosyal mesafeli çubukla kurban pazarlığı
Sosyal mesafeli çubukla kurban pazarlığı
Sosyal mesafeli çubukla kurban pazarlığı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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