Sosyal mesafeli beyazperde dönemi başladı
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Sosyal mesafeli beyazperde dönemi başladı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 145 gündür kapalı tutulan sinema salonları bugün itibariyle, kapılarını kademeli olarak misafirlerine açtı.

Sosyal mesafeli beyazperde dönemi başladı
07.08.2020 16:17 | Son Güncelleme: 07.08.2020 16:21

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 145 gündür kapalı tutulan sinema salonları bugün itibariyle, kapılarını kademeli olarak misafirlerine açtı.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde, 16 Mart'tan bu yana kapalı olan sinema salonları bugün itibarıyla kapılarını yeniden sinemaseverlere açtı. Sinema salonlarında, ziyaretçinin oturduğu koltuğun önü, arkası, sağı ve solu boş olacak şekilde satışlar yapılarak, teması en aza indirmek adına temassız ödeme ve temassız bilet kontrolü yapılacak. Bu kapsamda, bilet kontrolleri de temassız şekilde gerçekleştirilecek. Salonlarda gişe ve büfelerde temassız ödeme olacak.

YAN YANA KOLTUK SATIŞI YAPILMAYACAK

Tüm sosyal alanlarda olduğu gibi sinema salonlarında da maske takma zorunluluğu uygulanacak. Gişeden salona kadar her adımda hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun hareket edilecek olan salonlarda satılan koltuğun, sağında ve solunda 2 koltuk boş bırakacak şekilde yeni bir oturma düzeni uygulanacak ve yan yana koltuk satışı yapılmayacak. Ayrıca, satılan koltuğun önünde ve arkasında da 1 sıra boş bırakılacak. Her 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde düzenlenen fuaye alanlarındaki oturma alanlarını sosyal mesafe kurallarına göre şekillendirilecek.

"MİSAFİRLERİMİZ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA SİNEMALARIMIZA GELEBİLİR"

Nurdan Ulu Horozoğlu, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla sinema salonlarında alınan tedbirleri anlattı. Horozoğlu, "1 Temmuz itibariyle İçişleri Bakanlığı, yeni normalleşme sürecinde sinemaları Türkiye'de açtı. Ancak bugünü açmak için bekledik. Çünkü kılavuzda uymamız gereken birçok önlem var. En başta ve en önemsediğimiz şey çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin yüzde yüz güvenli bir ortamda bulunmasıydı. Bu yüzden tüm kılavuzlara uygun hale gelmiş ve hazır durumdayız. Misafirlerimiz gönül rahatlığıyla sinemalarımıza gelebilirler. Maske, mesafe ve hijyen olmazsa olmaz kurallarımız. Sinema girişimizden itibaren dezenfektanlarımız var. Maskesiz giremiyoruz ateş ölçerlerle ateş ölçülüyor. Gelen misafirlerimizin maskesi yok ise biz temin ediyoruz. Fuayelerde, oturma alanlarında, gişelerde sosyal mesafe kurallarına dikkat ediliyor" şeklinde konuştu.

"SALONLARIMIZIN YÜZDE 60'INI DOLDURUYORUZ"

Salon kapasitelerinin yüzde 60'ını doldurduklarına değinen Horozoğlu, "Salon kapasitelerimizde değişiklikler yaptık. Bir salonumuz ne kadar kapasitesi olursa olsun yüzde 60'ını doldurabiliyoruz. Bir aile olarak geldiğinizde 2 kişiden fazla yine yan yana oturamıyorsunuz. Klimalarda yüzde yüz doğal hava sirkülasyonu sağlayabilecek ortamlar oluşturduk. Klimalarımızı doğal havaya çevirdik. Her misafirimiz sanki büfeden bir şey alıp yiyecekmiş gibi aralıkları ikişer koltukta bıraktık. İlk seansı başlattık talep var" dedi.

TEK KULLANIMLIK KAPALI AMBALAJLI YİYECEKLER

Büfelerden satın alınan yiyeceklerin tek kullanımlık kapalı ambalajlı yiyecekler olduğunu belirten Horozoğlu, "Misafirlerimiz daha önce geldiklerinde yiyeceklere temas edebiliyorlardı. Şu an temas edemeyecekler personelimiz yardımcı olacak. Mısır tek kullanımlık ambalajlarda servis edilecek" diye konuştu.

(İslim Esra Çobanoğlu - Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)

Kaynak: İHA

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